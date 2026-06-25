Sorpresivo feriado para el lunes 29 de junio: ¿Quiénes tendrán un fin de semana largo "extra" para descansar?

Luego del feriado nacional del 20 de junio por el Día de la Bandera -y a la espera del que tendrá lugar el 9 de julio-, un grupo de trabajadores contará con una nueva oportunidad para cortar la rutina antes de que termine el mes. Se trata de una jornada adicional de descanso que beneficiará a determinados sectores y que se suma al calendario local.

Quienes estén alcanzados por esta fecha podrán disfrutar de un descanso extendido que se unirá al sábado y al domingo, formando un fin de semana largo de tres días consecutivos.

Este tipo de jornadas suelen ser aprovechadas tanto para realizar escapadas turísticas como para actividades recreativas o simplemente para descansar en el hogar.

Cuál es el feriado y a quiénes alcanza

El lunes 29 de junio será feriado para los habitantes de los partidos bonaerenses de Capitán Sarmiento y de la localidad de Martínez de Hoz, perteneciente al partido de Lincoln. La jornada se establece en conmemoración de los aniversarios fundacionales de estas localidades.

En este marco, los trabajadores de la administración pública local y los empleados del Banco Provincia que se desempeñan en estas zonas tendrán un fin de semana largo, con tres días consecutivos de descanso.

En el caso del sector privado, la adhesión a este tipo de feriados suele quedar sujeta a la decisión de cada empleador, por lo que no necesariamente se garantiza la jornada no laborable para todos los trabajadores.

Los habitantes de los partidos de Capitán Sarmiento y de la localidad de Martínez de Hoz tendrán feriado el lunes 29 de junio, debido a sus aniversarios fundacionales.

¿Qué feriados nacionales quedan en 2026?

Más allá de este feriado local, el calendario nacional todavía cuenta con varias fechas destacadas para lo que resta del año.

Entre los feriados inamovibles se encuentran:

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad





Por otro lado, los feriados trasladables incluyen:

Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional





Asimismo, el calendario contempla días no laborables, que pueden ser definidos según cada actividad: