El Gobierno oficializó un aumento en las jubilaciones y pensiones a partir de julio: de cuánto será la mínima

El Gobierno, mediante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), oficializó este martes un nuevo aumento para las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares que comenzará a regir desde julio de 2026.

La medida fue publicada este martes en el Boletín Oficial a través de las resoluciones 186/2026 y 187/2026, en el marco de la actualización mensual establecida por la fórmula de movilidad vigente.

De acuerdo con la resolución 186/2026, la jubilación mínima pasará a ser de $411.989,33, mientras que el haber máximo se ubicará en $2.772.298,06.

Además, los beneficiarios que perciben el haber mínimo continuarán recibiendo el bono extraordinario de $70.000, por lo que el ingreso total alcanzará los $481.989,33 durante julio.

La normativa también actualizó los valores de otras prestaciones previsionales. La Prestación Básica Universal (PBU) quedó establecida en $188.466,31, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascenderá a $329.591,46. Asimismo, las bases imponibles mínima y máxima para los aportes previsionales fueron fijadas en $138.757,90 y $4.509.567,41, respectivamente.

El incremento responde a la aplicación de la Ley 26.417 y del Decreto de Necesidad y Urgencia 274/2024, que estableció un mecanismo de actualización mensual de los haberes previsionales basado en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC. Para julio de 2026, la ANSES determinó una movilidad del 2,15%, en línea con la inflación correspondiente al período de referencia.

Por otra parte, mediante la resolución 187/2026, el organismo también dispuso un aumento del 2,15% en los montos, límites y rangos de ingresos de las asignaciones familiares.

La actualización alcanza a trabajadores registrados del sector público y privado, monotributistas, beneficiarios del seguro de desempleo, jubilados y pensionados del SIPA, titulares de pensiones no contributivas, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo para Protección Social.

La nueva normativa también ratificó el tope de ingresos para acceder a las asignaciones familiares. En ese sentido, si cualquiera de los integrantes del grupo familiar percibe ingresos superiores a $3.034.844 mensuales, el hogar quedará excluido del cobro de las asignaciones, independientemente de que el ingreso total del grupo no supere el límite general previsto por la legislación.