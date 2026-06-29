Milei destacó el crecimiento del PBI y vaticinó: "Los mercados están viendo que vamos a reelegir"

El presidente Javier Milei defendió lo que considera los logros económicos de su gobierno y se mostró optimista de cara a los comicios del próximo año. "Los mercados están viendo que vamos a reelegir", subrayó.

"A nivel financiero estamos blindados, el riesgo país está a la baja. Los mercados miran a futuro. Claramente están viendo que vamos a reelegir", sostuvo el líder de La Libertad Avanza (LLA) en declaraciones a un canal de streaming.

En este marco, ponderó: "Los datos del PBI: 2,3%. Cuando el crecimiento promedio anual era 1% previo a nuestra llegada, en los últimos 100 años".

"Hay una corporación política que es enemiga del país"

Asimismo, admitió que los datos del primer trimestre de este año no fueron buenos aunque lo atribuyó a "un intento de golpe de Estado del semestre del año pasado".

"El Congreso en una actitud clara destituyente trató de violentar el equilibrio fiscal", disparó y advirtió que "hay una corporación política que es enemiga del país". "Hay 50 funcionarios presos, condenados... es interesante que los argentinos tomen consciencia sobre quien está del otro lado, les importa la caja", cuestionó.

Y agregó: "A muchos no les importa robarles a los sectores más vulnerables, eran los gerentes de la pobreza. Hemos terminado con ellos".

Por último, confió en que la economía volverá a crecer después de "un freno en seco". "El salario real va a seguir ganando y los informales están creciendo en términos salariales sistemáticamente", afirmó.