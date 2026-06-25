Financiamiento universitario: La Corte Suprema dejó firme la medida cautelar contra el Gobierno

La Corte Suprema dejó firme este jueves la medida cautelar que obliga al Estado Nacional a aplicar los artículos centrales de la Ley de Financiamiento Universitario.

Al rechazar el recurso extraordinario del Gobierno por no tratarse de una sentencia definitiva, el tribunal ratificó la vigencia de la norma que ordena la actualización de haberes del personal docente y no docente, además de la recomposición de los programas de asistencia estudiantil.

La resolución unánime lleva la firma de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Con este fallo, la Justicia frena de manera temporal la aplicación del decreto 759/2025 del Poder Ejecutivo, mediante el cual se intentaba condicionar la ejecución presupuestaria aprobada por el Congreso Nacional.

El alcance de los artículos restituidos y el impacto presupuestario

La causa se originó a partir de un amparo colectivo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional.

El fallo de la Cámara Federal, ahora convalidado, determinó que el Estado Nacional debe cumplir de forma inmediata con los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, los cuales cubren el desfasaje salarial acumulado desde diciembre de 2023 y garantizan el financiamiento de los planes de estudio.

No obstante, la cautelar validada por la Corte Suprema posee un alcance limitado, ya que dejó afuera de esta etapa la recomposición de las partidas generales de los años 2024 y 2025.

El tribunal de alzada remarcó que el congelamiento de fondos afectaba directamente el derecho constitucional de enseñar y aprender en las universidades públicas, provocando un perjuicio severo a la comunidad académica.

Recusaciones rechazadas y el acuerdo paritario del 10 de junio

En su estrategia judicial, el Gobierno Nacional intentó sin éxito recusar a los magistrados del máximo tribunal bajo el argumento de que ejercen la docencia.

Tras desestimar estas presentaciones por inadmisibles, los jueces recordaron que el expediente principal por la inconstitucionalidad del decreto presidencial continuará tramitándose por una vía paralela.

Cabe destacar que el pasado 10 de junio de 2026, el Ministerio de Capital Humano firmó un acta acuerdo con los gremios para transferir fondos equivalentes a un incremento del 24,33% en la masa salarial.

Dicho convenio incluyó también un aumento del 50% para las Becas Manuela Belgrano a partir de junio, fijando una nueva mesa de negociación paritaria para el próximo 15 de septiembre.