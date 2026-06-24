Lorenzetti pidió al Gobierno cubrir los puestos vacantes en la Corte y que la Justicia tenga "independencia presupuestaria"

El ministro de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, instó al Gobierno de Javier Milei a cubrir los puestos vacantes en el máximo tribunal al remarcar que "el momento es ahora". También abogó para que el Poder Judicial tenga "independencia presupuestaria".

"Hace mucho tiempo que somos tres, no es normal, es algo que me cuesta explicar en el exterior", recalcó Lorenzetti al subrayar la necesidad de completar los puestos restantes en el tribunal. "En esto se juega el estado de derecho y la libertad de cada uno", enfatizó.

En una entrevista televisiva, evaluó que "el momento es ahora" para avanzar. "En general, siempre nos ponemos de acuerdo, pero hace falta diversidad", consideró.

Por otra parte, Lorenzetti alertó que el "Poder Judicial no tiene independencia porque no maneja su presupuesto".

"Por ejemplo, en Brasil sí hay independencia presupuestaria y toman decisiones. Es un aspecto importante", apuntó y cuestionó que "nunca ningún gobierno bregó por eso".

Ricardo Lorenzetti pidió al Gobierno completar los cargos vacantes en la Corte Suprema.

"Es un asunto que incumbe a toda la sociedad porque los debidos procesos merecen una respuesta rápida. Nosotros ya podríamos implementar el uso de inteligencia artificial, como ocurre en Brasil, y así lograr juicios mucho más rápidos", planteó.

Lorenzetti, sobre la condena a Cristina Kirchner: "Está terminado el tema"

Por último, el juez de la Corte Suprema indicó que la condena a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la denominada causa "Vialidad" es un tema que "está terminado".

"Desde el punto de vista jurídico, está terminado el tema. Nosotros dimos la última opinión, está confirmado y no hay nada más que decir", manifestó sobre el fallo que condenó a la ex vicepresidenta a seis años de prisión por administración fraudulenta e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

Sobre este punto, añadió: "Entiendo a quienes están disconformes, pueden criticar el fallo, pueden manifestar sus opiniones, pero el proceso está terminado".

"Creo que hay muchas cosas para criticar del Poder Judicial, pero no esa", insistió y solicitó "ser cuidadosos porque las instituciones han sido para tutelar a los débiles frente a los fuertes". "Si las vivimos desprestigiando, en definitiva, lo que logramos es debilitar a la gente común que no tiene quien los proteja", sentenció.