Realizan un banderazo en Parque Lezama para exigir la liberación de Cristina

La militancia kirchnerista llevará a cabo este sábado un banderazo en las inmediaciones de Parque Lezama con el propósito de reclamar la liberación de la expresidenta Cristina Kirchner, quien se encuentra bajo el régimen de arresto domiciliario desde hace más de un año en el marco de la condena dictada por la denominada causa Vialidad.

La movilización, convocada en coincidencia con el Día de la Bandera Nacional, se replicará en distintas localidades del territorio bonaerense y del interior del país para denunciar lo que los sectores organizadores consideran una situación de proscripción política.

Acto central y movilización federal

La convocatoria principal fue motorizada a través de las plataformas digitales por la organización política La Cámpora, que invitó a los ciudadanos a concentrarse en el espacio público del barrio porteño de San Telmo a partir de las 15:00.

"Este sábado, banderazo en Parque Lezama. Por Argentina. Por Cristina", detallaron los organizadores en las publicaciones de difusión.

La jornada de protesta incluirá un acto central donde se prevé la intervención del diputado nacional Máximo Kirchner, mientras que los equipos técnicos evalúan la posibilidad de transmitir un mensaje grabado o telefónico de la actual titular del Partido Justicialista (PJ).

De manera simultánea, se reportaron convocatorias similares en más de 135 municipios del país.

Cambio de escenario por disposición judicial

La elección de Parque Lezama como epicentro de la manifestación significó un cambio en la estrategia de las agrupaciones políticas, que habitualmente concentraban sus actividades frente a la residencia de la exjefa de Estado, ubicada sobre la calle San José 1111.

La modificación buscó evitar nuevos altercados en la vía pública luego de las últimas advertencias emitidas por el Poder Judicial.

El juez de ejecución penal, Rodrigo Giménez Uriburu, intimó formalmente a la exmandataria a cumplir de manera estricta las pautas fijadas para mantener el beneficio de la prisión domiciliaria.

El magistrado advirtió que la continuidad de protestas que alteren el orden público en los alrededores del edificio podría derivar en la revocación de la medida.

Desde el tribunal se objetó que la dirigente participó activamente de las concentraciones previas al colgar una insignia patria desde su balcón, al tiempo que se recordó que la autorización de eventos masivos en la vía pública corresponde al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.