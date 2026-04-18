Los hinchas de Boca hicieron un banderazo en pleno Núñez palpitando el Superclásico ante River
En medio del partido en Obras ante Flamengo por la Basketball Champions League, los fanáticos se hicieron notar a pocos metros del Monumental.
El Superclásico se vive a flor de piel y los hinchas de Boca, que lo deberán mirar por TV ya que River será local en el Monumental, no quisieron pasar inadvertidos y se hicieron sentir muerte muy cerca del estadio millonario. Es que anoche, en el marco del partido ante Flamengo en Obras por la Basketball Champions League, hicieron un banderazo en pleno Núñez.
La marea azul y amarilla se hizo presente por la Avenida del Libertador al ritmo de los cánticos que también suenan en la Bombonera. Con banderas, bombos y trompetas hubo dedicatorias a River junto a muestra de apoyo para el plantel y, en respuesta, desde un edificio les tiraron con hielo a los fanáticos.
Dentro del estadio continuó la fiesta con la victoria sobre Flamengo por 81-58 que le permitió clasificarse a la final del certamen sudamericano. La misma será este sábado a las 21.40 y se espera que Obras y sus alrededores vuelvan a pintarse con los colores xeneizes.
Una situación similar se dio en el marco de La Kermesse Redonda en el Teatro de Flores. Los hinchas de Boca presentes en el lugar se hicieron notar con cánticos de apoyo a su equipo, mientras que varios de otros clubes silbaban.