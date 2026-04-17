Juan Román Riquelme y su increíble descripción acerca de su sentimiento en la previa del Superclásico entre River y Boca
El titular Xeneize estuvo presente en la conferencia de prensa del Superclásico y fue consultado sobre sus sensaciones en las horas previas a la visita de Boca al Monumental.
Uno de los que no jugará en el Superclásico pero, a su vez, es uno de los grandes protagonistas del duelo que distingue al fútbol argentino es Juan Román Riquelme, quien ha escrito varias páginas de la historia de los duelos entre Boca y River en su etapa como futbolista, pero que ahora lo experimenta desde su rol de presidente Xeneize.
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El máximo dirigente boquense estuvo presente, este viernes, en la conferencia de prensa previa al duelo, en la que compartió el momento con el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, y el mandatario Millonario, Stéfano Di Carlo. Pero cuando el presidente de Boca fue consultado acerca de una palabra para describir lo que siente en la previa del duelo y su respuesta fue muy elocuente: "Felicidad".
"El Superclásico es único, sea en nuestra casa o en la de ellos. Ojalá que la gente disfrute mucho. Se van a ver buenos jugadores de los dos lados. Ojalá tengamos la suerte de poder disfrutarlo mucho. Se ve en todo el mundo y eso hace que sea el clásico más importante del mundo, por lo menos para mí. Esperemos que sea una fiesta. Es fútbol, que gane el que juegue mejor y que todos podamos ayudar", apuntó Román.