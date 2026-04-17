Juan Román Riquelme y su increíble descripción acerca de su sentimiento en la previa del Superclásico entre River y Boca

Uno de los que no jugará en el Superclásico pero, a su vez, es uno de los grandes protagonistas del duelo que distingue al fútbol argentino es Juan Román Riquelme, quien ha escrito varias páginas de la historia de los duelos entre Boca y River en su etapa como futbolista, pero que ahora lo experimenta desde su rol de presidente Xeneize.

La IA pronosticó quién el ganador del Superclásico entre River y Boca y quiénes serán los goleadores en el Monumental

El máximo dirigente boquense estuvo presente, este viernes, en la conferencia de prensa previa al duelo, en la que compartió el momento con el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, y el mandatario Millonario, Stéfano Di Carlo. Pero cuando el presidente de Boca fue consultado acerca de una palabra para describir lo que siente en la previa del duelo y su respuesta fue muy elocuente: "Felicidad".

"ES EL CLÁSICO MÁS IMPORTANTE DEL MUNDO, QUE GANE EL QUE JUEGUE MEJOR". Juan Román Riquelme en la previa del River - Boca.



%uD83D%uDCFA El Superclásico, por ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/PvosQyRj9O April 17, 2026

"El Superclásico es único, sea en nuestra casa o en la de ellos. Ojalá que la gente disfrute mucho. Se van a ver buenos jugadores de los dos lados. Ojalá tengamos la suerte de poder disfrutarlo mucho. Se ve en todo el mundo y eso hace que sea el clásico más importante del mundo, por lo menos para mí. Esperemos que sea una fiesta. Es fútbol, que gane el que juegue mejor y que todos podamos ayudar", apuntó Román.