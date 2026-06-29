Javier y Karina Milei se reunirán con legisladores libertarios en busca de retomar el control de la agenda parlamentaria

El Gobierno nacional busca retomar protagonismo y dejar atrás el escándalo que involucra al ahora ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, por lo que convocó a su tropa legislativa a una reunión que será encabezada por el presidente Javier Milei y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

El cónclave será el miércoles a las 9:30 en el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada. También asistirán el nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, ya con designación formal, el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, "Lule" Menem y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, entre otros funcionarios.

El objetivo del encuentro es ordenar la estrategia legislativa y retomar el control de la agenda por parte de La Libertad Avanza luego de semanas en las que los embates opositores contra Adorni prácticamente monopolizaron el debate en el Congreso.

Diego Santilli acompañará a Javier y Karina Milei en la reunión con legisladores de La Libertad Avanza.

La convocatoria fue realizada personalmente por Karina Milei a través de los grupos de WhatsApp de los legisladores del oficialismo. En tanto, en las últimas horas se confirmó que el Presidente también será parte de la cita, luego de la suspensión de su viaje de este martes a la cumbre del Mercosur en Asunción, Paraguay.

Los objetivos del Gobierno en la nueva etapa tras la salida de Adorni

Con la renuncia de Manuel Adorni y la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete, la gestión libertaria apuesta a la articulación del nuevo ministro coordinador con los gobernadores y los bloques aliados para impulsar sus proyectos.

Una de las prioridades será la reforma política, que tiene como punto central la eliminación de las PASO, pero el Gobierno también aspira a sancionar el "Súper RIGI", la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y la nueva ley de sociedades, entre otras iniciativas.