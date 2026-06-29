Ante aliados de Israel: Javier Milei hablará en Puerto Madero

El presidente Javier Milei encabezará esta noche el acto de apertura de la Conferencia de Presidentes de Caucus de América Latina, una cumbre de alto nivel que nuclea a parlamentarios y Aliados de Israel de toda la región.

El encuentro internacional se llevará a cabo en las instalaciones del Alvear Icon Hotel, ubicado en el barrio porteño de Puerto Madero.

La disertación del mandatario argentino está programada para las 20:15 horas ante un auditorio compuesto por embajadores, legisladores extranjeros y líderes religiosos.

La actividad oficial contará con la presencia del canciller argentino, Pablo Quirno, y del candidato presidencial de Brasil, Flavio Bolsonaro.

Expansión de los Acuerdos de Isaac en la región

El eje central de este foro de tres días de duración es la promoción y expansión de los Acuerdos de Isaac.

Se trata de un tratado diplomático inspirado en los Acuerdos de Abraham de 2020, que busca trazar una agenda estratégica entre Israel y los países de América Latina.

La iniciativa fue delineada originalmente por los líderes de ambos Estados durante la visita oficial del mandatario a Jerusalén a principios de este año.

Desde la organización señalaron que el proyecto provee un marco práctico orientado a consolidar la innovación tecnológica, el comercio y la seguridad.

Agenda parlamentaria contra el terrorismo internacional

Los representantes legislativos debatirán herramientas para promover la adopción formal de la definición de antisemitismo elaborada por la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA).

La medida busca unificar criterios jurídicos dentro de las distintas naciones latinoamericanas.

Las comisiones bilaterales trabajarán de forma coordinada para robustecer los mecanismos institucionales frente al avance del terrorismo y el extremismo.

Los organizadores apuestan a que el liderazgo regional del jefe de Estado sirva para sumar nuevas firmas al memorando en los próximos meses.