La actividad económica cayó y Luis Caputo celebró los datos del EMAE destacando una suba acumulada del 2,1%

El ministro de Economía, Luis Caputo, utilizó sus redes sociales para analizar los últimos resultados de la actividad económica publicados por el organismo oficial de estadística.

El funcionario nacional destacó que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) consolidó una mejora sustancial en el arranque del año.

A través de un mensaje en la plataforma X, el jefe del Palacio de Hacienda ponderó que el indicador acumuló un crecimiento de 2,1% en el primer cuatrimestre en relación con el mismo período de 2025.

El análisis oficial busca poner el foco en la medición de mediano plazo por encima del dato mensual.

EL EMAE CRECIÓ 2,1% EN EL PRIMER CUATRIMESTRE EN RELACIÓN A IGUAL PERÍODO DE 2025

%u2705 El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) acumuló un crecimiento de 2,1% en los primeros cuatro meses del año en relación a igual período de 2025, con una suba interanual de 1,6% en... — totocaputo (@LuisCaputoAR) June 29, 2026

La volatilidad mensual frente a la tendencia de largo plazo

El gráfico sectorial arrojó una suba interanual del 1,6% en abril, aunque registró una baja del 1,5% mensual en la serie desestacionalizada. A pesar de este freno respecto al mes previo, el titular de la cartera económica relativizó la caída al ponderar otras variables estadísticas de fondo.

Luis Caputo hizo especial hincapié en el indicador tendencia-ciclo, una herramienta técnica utilizada para evaluar el comportamiento económico subyacente.

Según el ministro, esta métrica registró una suba del 0,3% mensual, aislando los factores estacionales y la volatilidad financiera de corto plazo.

Récord de crecimiento subyacente según el Palacio de Hacienda

La lectura del Ministerio de Economía señala que la dinámica actual representa un hito para la gestión.

El funcionario aseguró que el país acumula 25 meses consecutivos de crecimiento sostenido bajo esta metodología de medición cíclica.

De acuerdo con los datos oficiales defendidos por el Ejecutivo, se trata de la fase expansiva más larga registrada en el país en casi 15 años.

Esta visión convalida el optimismo del equipo económico respecto al rumbo de las reformas y la paulatina estabilización de los principales motores productivos.