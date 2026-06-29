La actividad económica cayó 1,5% en abril pero creció interanual

La actividad económica registró una caída del 1,5% intermensual durante abril, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El indicador interrumpió el proceso de recuperación del mes previo y encendió luces de alerta sobre el ritmo de reactivación.

A pesar del retroceso mensual, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) arrojó una variación interanual positiva del 1,6%.

Con este resultado, el primer cuatrimestre del año acumula un leve crecimiento del 0,3%, una dinámica que suma presión al plan oficial.

El impacto en los sectores y la mirada del Ministerio de Economía

La evolución dispar entre los distintos rubros muestra que solo siete de los 15 sectores económicos medidos tuvieron subas en abril.

El motor del crecimiento interanual estuvo concentrado en la explotación de minas y canteras (+17,1%) y en el sector agropecuario, clave por su liquidación de divisas.

Por el contrario, ocho sectores clave volvieron a terreno negativo tras el repunte transitorio de marzo.

La industria manufacturera se contrajo 2,9% y el comercio minorista cayó 3,2%, lo que evidencia que el consumo interno todavía no consolida un piso de recuperación estable.

Datos por debajo de las expectativas de las consultoras

La contracción del 1,5% informada por el organismo oficial resultó bastante más profunda de lo que proyectaban los analistas privados.

Consultoras especializadas como Analytica estimaban una baja menor, mientras que los centros de investigación económica esperaban incluso un leve avance.

Este escenario representa un reto logístico y político para el ministro de Economía, Luis Caputo.

El jefe del Palacio de Hacienda ratificó recientemente que a partir del bimestre mayo/junio se iniciará el período de mayor expansión y estabilidad de las variables macroeconómicas.