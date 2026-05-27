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Miércoles, 27 de mayo de 2026

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INFORME

La actividad económica se estancó en abril pese al repunte de marzo

Un informe de una consultora privada reveló que no hubo variaciones en la comparación interanual y se registró una leve caída con respecto a marzo. Cuáles fueron los rubros más rezagados.

El repunte que se había registrado en marzo en la actividad económica no pudo consolidarse en abril según un informe realizado por una consultora privada. El Índice de Actividad Económica (IGA) que elabora el estudio de Orlando Ferreres indicó que el nivel general se mantuvo sin cambios en la comparación interanual.

Asimismo, la actividad tuvo una caída de 0,7% con relación a marzo y de esta forma el primer cuatrimestre acumuló una baja del 0,3%.

"La actividad sigue mostrando una evolución oscilante, bajando luego de la fuerte suba de marzo", señalaron desde la consultora. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en el tercer mes del año la economía argentina había crecido 5,5%.

Principales caídas y mejoras

El estudio de la consultora reflejó que "la industria manufacturera (-2%) y el comercio (-2,4%) se afianzan como los sectores más rezagados". En este punto, se destacan las caídas del 17,5% en la producción automotriz y del 13,1% en los despachos de cemento.

En tanto, los rubros con mayores avances durante abril fueron minas y canteras (+7,3%) y electricidad, gas y agua (+7,2%). El sector agropecuario, asimismo, mejoró 3,6% en la comparación anual aunque "la ganadería anotó una importante retracción" de 11,9%.

La actividad económica se estancó en abril pese al repunte de marzo

El IGA se construye a partir de 122 series estadísticas para medir la evolución de la economía en su totalidad con baja demora.

Por último, desde la consultora apuntaron que si la inflación baja, se podría "ver una mejora en ingresos de las familias y en la confianza de los consumidores" aunque aclararon que no se espera que esta "dinámica de marcha a dos velocidades cambie en el corto plazo".

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