La industria cortó una racha negativa y la construcción repuntó el primer trimestre
De esta manera, el sector industrial cortó con una racha de ocho meses consecutivos con caídas desde julio pasado.
El índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) aumentó un 5% interanual en marzo, al tiempo que subió un 3,2% mensual, con lo que recuperó lo perdido en febrero. Sin embargo, finalizó el primer trimestre del año con una caída del 2,3%.
En tanto, el índice serie tendencia-ciclo registró una variación positiva del 0,6% mensual. De esta manera, el sector cortó con una racha de ocho meses consecutivos con caídas -desde julio de 2025 hasta febrero de 2026- y retomó el sendero positivo.
En la misma línea, 10 de las 16 divisiones cerraron con variaciones positivas, a saber: productos de tabaco (28,2%); sustancias y productos químicos (15,9%); refinación del petróleo, coque y combustible nuclear (13,5%); madera, papel, edición e impresión (12,8%); productos de metal (9,2%); alimentos y bebidas (7,9%); vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes (7,6%); productos minerales no metálicos (6,9%); otro equipo de transporte (4%); y muebles y colchones, y otras industrias manufactureras (3,1%).
En tanto, las divisiones que registraron caídas fueron: otros equipos, aparatos e instrumentos (-0,5%); productos de caucho y plástico (-2,4%); prendas de vestir, cuero y calzado (-8,9%); industrias metálicas básicas (-10,1%); maquinaria y equipo (-11,3%); y productos textiles (-23,3%).
Repunte de la construcción
Por otra parte, durante el tercer mes del año, la actividad de la construcción en la Argentina creció un 12,7% respecto del mismo período de 2025. En el acumulado del primer trimestre, el sector muestra una mejora interanual del 3,9%.
Al comparar con febrero, el nivel del rubro constructor subió un 4,7%, mientras que la tendencia a largo plazo registró un avance del 0,7%.
Entre los insumos, se destacan las subas en artículos sanitarios de cerámica (24%), pinturas (18%), hierro y aceros (16,2%), ladrillos huecos (14,6%), varios insumos como grifería y vidrio (13,7%), hormigón elaborado (12,8%), cemento portland (11,6%) y asfalto (10,3%).