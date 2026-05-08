La industria cortó una racha negativa y la construcción repuntó el primer trimestre

El índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) aumentó un 5% interanual en marzo, al tiempo que subió un 3,2% mensual, con lo que recuperó lo perdido en febrero. Sin embargo, finalizó el primer trimestre del año con una caída del 2,3%.

En tanto, el índice serie tendencia-ciclo registró una variación positiva del 0,6% mensual. De esta manera, el sector cortó con una racha de ocho meses consecutivos con caídas -desde julio de 2025 hasta febrero de 2026- y retomó el sendero positivo.

En la misma línea, 10 de las 16 divisiones cerraron con variaciones positivas, a saber: productos de tabaco (28,2%); sustancias y productos químicos (15,9%); refinación del petróleo, coque y combustible nuclear (13,5%); madera, papel, edición e impresión (12,8%); productos de metal (9,2%); alimentos y bebidas (7,9%); vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes (7,6%); productos minerales no metálicos (6,9%); otro equipo de transporte (4%); y muebles y colchones, y otras industrias manufactureras (3,1%).

En tanto, las divisiones que registraron caídas fueron: otros equipos, aparatos e instrumentos (-0,5%); productos de caucho y plástico (-2,4%); prendas de vestir, cuero y calzado (-8,9%); industrias metálicas básicas (-10,1%); maquinaria y equipo (-11,3%); y productos textiles (-23,3%).

Repunte de la construcción

Por otra parte, durante el tercer mes del año, la actividad de la construcción en la Argentina creció un 12,7% respecto del mismo período de 2025. En el acumulado del primer trimestre, el sector muestra una mejora interanual del 3,9%.

Al comparar con febrero, el nivel del rubro constructor subió un 4,7%, mientras que la tendencia a largo plazo registró un avance del 0,7%.

Entre los insumos, se destacan las subas en artículos sanitarios de cerámica (24%), pinturas (18%), hierro y aceros (16,2%), ladrillos huecos (14,6%), varios insumos como grifería y vidrio (13,7%), hormigón elaborado (12,8%), cemento portland (11,6%) y asfalto (10,3%).



