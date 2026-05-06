Javier Milei defendió su modelo en Estados Unidos: "los invito a invertir en la Argentina"

Tras negar que evalúa un reemplazo para Manuel Adorni y mantener diversas reuniones con potenciales inversores en Los Ángeles, Estados Unidos, el presidente de la Nación, Javier Milei, dio un discurso en la Conferencia Anual del Instituto Milken. "Los invito a invertir en la Argentina", propuso y defendió los resultados de su gobierno.

Lo acompaña en la costa oeste norteamericana una acotada comitiva integrada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno. Ambos funcionarios participaron de los encuentros con ejecutivos en el marco del evento.



A Milei lo introdujo en el escenario el titular del foro liberal, Michael Milken, quien lo llenó de elogios. Destacó el respaldo que recibió del gobierno de Donald Trump y pasó un video con las declaraciones del titular del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, sobre el swap de monedas que activó en la previa de las legislativas nacionales.

Elogios de Michael Milken para Milei en Los Ángeles.

"El Presidente es un gran líder que está desarmando 80 años de daño en su país", aseguró. "Nunca se casó pero tiene muchos hijos, sus perros", aportó Milken y mencionó cada uno de los nombres de economistas que le puso a sus mascotas el mandatario nacional.

Milei brindó un discurso desde Estados Unidos

"Gracias por su confianza en 2024 cuando estuve acá, eran solo promesas, ahora son hechos que demuestran que la libertad funciona", aseguró y recibió los aplausos del público del Milken.

El Presidente procedió a mostrar los resultados de su modelo con varios gráficos, similares a los que usó en la reciente presentación que hizo en la Cena Anual 2026 de la Fundación Libertad. Aquella fue extensa registró bajo rating en la TV Pública.

Uno de los gráficos que mostró Milei en el Instituto Milken.

En Los Ángeles la disertación de Milei duró unos veinte minutos, pero no tuvo transmisión oficial de la Oficina del Presidente. En la transmisión en tiempo real del Instituto Milken aplican doblaje en inglés.

Como es habitual, el Presidente defendió "las ideas de la libertad" y aseguró: "les traigo una buena noticia, el sueño americano no está muerto, ha renacido en dos lugares al mismo tiempo. En Estados Unidos con el liderazgo de Donald Trump y será grande nuevamente".



Javier Milei con empresarios, banqueros, inversores financieros en la Conferencia del Instituto Milken.

"Y en la Argentina, donde millones han puesto fin a años de decadencia y abrazaron las ideas que alguna vez nos hicieron grandes también, de estabilidad y seguridad, no estamos copiando un modelo, estamos devolviendo a los argentinos la libertad de vivir sus vidas", sostuvo Milei y luego profundizó los detalles de su gestión durante los últimos dos años.

Milei, Caputo y Quirno regresan en el avión ARG01 esta misma noche. Llegarán a Buenos Aires el jueves a las 13.30, según estima la agenda oficial. A su regreso se especula que participe en la reunión de gabinete que organiza Adorni para este viernes en la Casa Rosada, será un momento de definiciones.