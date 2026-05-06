Quién es Michael Milken, el financista que fue indultado por Trump y se reunió con Milei

En el marco de la gira oficial por Estados Unidos, el presidente Javier Milei se reunió con Michael Milken, titular del Instituto Milken, una entidad destacada en el circuito económico internacional.

El encuentro ocurrió durante la conferencia global organizada por la institución en Los Ángeles. El Presidente participó del evento para establecer vínculos con sectores empresariales y promover la captación de capitales.

De la reunión entre el mandatario argentino y Milken también participó parte de la comitiva oficial integrada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, mientras que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, permaneció en Argentina para cumplir agenda en San Juan.

El Presidente Javier Milei junto al empresario y fundador del Instituto Milken, Michael Milken.



Participaron del encuentro también la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el Ministro de Economía, Luis Caputo; y el Canciller, Gerardo Werthein. pic.twitter.com/2IuD1YT52L January 19, 2025

El primer contacto entre Milei y Milken fue en enero 2025, cuando el jefe de Estado participó en la 29º edición de este foro, donde manifestó su afinidad ideológica con la audiencia. En aquella oportunidad, Milei declaró: "Es un placer para mí estar aquí, rodeado de gente con afinidad de pensamiento que me hace sentir verdaderamente como en casa".

¿Quién es Michael Milken?

El empresario, nacido en California en 1946, es una figura relevante del sistema financiero estadounidense. Durante la década de 1980, desde el banco de inversión Drexel Burnham Lambert, se convirtió en el principal promotor de los denominados "bonos basura" (junk bonds), conocidos como bonos de alto rendimiento o deuda de grado no especulativo.

Este instrumento financiero permitió que empresas con calificaciones crediticias bajas, que habitualmente quedaban fuera del mercado bancario tradicional, accedieran a financiamiento masivo. No obstante, el crecimiento de este mercado estuvo acompañado de críticas por conflictos de intereses y por la naturaleza volátil de las operaciones que lideraba Milken.

El apogeo de Milken finalizó con un proceso judicial de gran repercusión. En 1990, el financiero se declaró culpable de seis cargos por violaciones a la ley bursátil. Fue condenado a diez años de prisión y se le impusieron multas económicas por cientos de millones de dólares, proceso que desencadenó la quiebra de Drexel Burnham Lambert.

Milken cumplió 22 meses de prisión efectiva entre 1991 y 1993. Su liberación anticipada se produjo tras haber colaborado con las autoridades judiciales en otras investigaciones.

Tras recuperar su libertad, el inversor inició un proceso de reconstrucción de su perfil público a través de la filantropía y la investigación académica.

En 1993, fundó el Instituto Milken, una organización sin fines de lucro dedicada al análisis de políticas económicas, salud y desarrollo global. En paralelo, impulsó fundaciones para la investigación médica, enfocado en la lucha contra el cáncer de próstata, enfermedad que él mismo padeció.

En febrero de 2020, Donald Trump le otorgó el indulto presidencial y la Casa Blanca reconoció el impacto de sus herramientas financieras en el crecimiento de pequeñas empresas. No obstante, la secretaria de Prensa de aquel momento, Stephanie Grisham, recordó que "en el apogeo de su carrera financiera, Milken fue acusado en una imputación que señalaba que algunos de sus innovadores mecanismos de financiación eran de hecho esquemas criminales".

En la actualidad, el Instituto Milken funciona como una plataforma de networking y debate de escala mundial. La institución organiza anualmente más de 250 eventos en sedes financieras clave como Singapur, Londres, Abu Dabi, Nueva York y Washington, consolidándose como un espacio donde convergen líderes políticos y grandes gestores de fondos.