Javier Milei inicia su agenda en Estados Unidos sin Karina, después de una reunión con influencers libertarios

Antes de partir hacia Estados Unidos e iniciar su agenda en aquel país, el presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con influencers libertarios en la Quinta de Olivos. En tanto, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, no acompañó al primer mandatario.

El motivo oficial de la ausencia de la influyente funcionaria es que estará este jueves en la Expo San Juan Minera 2026, junto al ministro del Interior, Diego Santilli, y el gobernador Marcelo Orrego.

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La determinación de la hermana del presidente también aparece en momentos en los que la situación judicial del jefe de Gabinete entregó novedades que lo convirtieron en protagonista total de la agenda pública.

Por otro lado, Milei, antes de partir a la ciudad de Los Ángeles mantuvo una reunión con influencers libertarios. El cónclave, en la Quinta de Olivos, fue promovido por dos diputados de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine y Sergio "Tronco" Figliuolo, y estuvieron varios de los personajes que el economista sigue en las redes sociales.

El posteo de uno de los influencers (Twitter).

Como por ejemplo Matías Andrés Bernal Campos ("El herrero liberal"), Lucas Emmanuel Apollonio ("El ojo del poder"), Christopher Marchesini ("Mate con Mote"), además de Yayi Morales, Sofía Grimau, Candela Vidal y Mariano Oliveros.

Agenda de Javier Milei





Por otra parte, Milei comenzarán sus actividades este miércoles, ya que tiene prevista una reunión con el presidente del Instituto, Michael Milken a las 14 (hora argentina). Posteriormente mantendrá un cónclave con un grupo reducido de ejecutivos, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

En ese ámbito, se espera que brinde detalles sobre las reformas estructurales y las oportunidades de inversión en Argentina, que existen gracias a las leyes que impulsó. A las 18 (hora argentina), el economista realizará una disertación ante la 29 Conferencia Anual Instituto Milken.

Reunión de líderes





Según se puede leer en la página web de la entidad, el del miércoles es el evento anual más importante ya que "reúne a líderes de los ámbitos de la salud, las finanzas, los negocios, la tecnología, la filantropía y las políticas públicas".

"La conferencia de 2026 se centra en transformar las recientes disrupciones e innovaciones en soluciones prácticas para un futuro más sostenible, equitativo y resiliente", indican desde la institución.