El Financial Times advirtió que "la popularidad de Milei cae mientras funcionarios de su gobierno son acusados de corrupción"

El Financial Times realizó un análisis sobre el presente del actual gobierno y advirtió que la popularidad del presidente Javier Milei "cae", mientras "funcionarios de su gobierno son acusados de corrupción".

En un artículo titulado "La Argentina de Javier Milei, sacudida por los escándalos y la desaceleración económica", la periodista del medio británico Ciara Nugent analizó los factores que hicieron que se desplome la confianza sobre su gestión.

"La popularidad de Milei ha caído de alrededor del 45% en febrero a alrededor del 35% este mes, según varias encuestas. Y la confianza en su administración se desplomó un 12% en abril, su cuarta caída mensual consecutiva, según un índice muy seguido por la Universidad Torcuato di Tella", señaló en el artículo.

Al analizar los factores, se considera que "el alivio que sintieron los argentinos al ver que Milei había logrado controlar la reciente inflación de tres dígitos, ha dado paso a la frustración, a medida que la actividad se desploma en el comercio minorista, la manufactura y las principales industrias".

La investigación sobre Adorni

Sobre esta línea, la periodista señaló que "escándalos relacionados con la riqueza de los funcionarios han tocado una fibra sensible" e indicó que el que más fuerte impactó fue "la investigación sobre posibles gastos de Manuel Adorni que podrían ser incompatibles con su escaso salario público y los ahorros declarados".

"Otras polémicas recientes han involucrado a un alto funcionario del Ministerio de Economía que renunció tras admitir que ocultó propiedades en Estados Unidos a las autoridades fiscales argentinas, así como nuevas revelaciones sobre la participación de Milei en una posible estafa relacionada con criptomonedas en 2024. El presidente ha negado cualquier irregularidad", sostuvo.

Relación con la prensa

En el artículo el portal inglés también consideró que en la opinión pública golpeó "la batalla de larga data con los medios de comunicación argentinos".

"Este mes, Milei prohibió el acceso de todo el cuerpo de prensa al Palacio Presidencial durante una semana, alegando una investigación sobre una filmación no autorizada realizada por un medio", indicó.