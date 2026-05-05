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Martes, 5 de mayo de 2026

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Con prólogo de Milei, Valenzuela presenta "Belgrano, el primer liberal" en la Feria del Libro

La obra explora una faceta inédita del prócer: su rol como pionero en la defensa del libre comercio, la propiedad privada y la creación de riqueza. El más allá del creador de la Bandera.

 El periodista, historiador y senador provincial Diego Valenzuela presentará "Belgrano, el primer liberal" en la sala Julio Cortázar de la Feria del Libro

Publicada por la editorial Hojas del Sur (Colección Faro) y con un prólogo del presidente Javier Milei, explora cómo uno de los máximos próceres de nuestra historia sentó las bases de la libertad económica, el trabajo y la propiedad privada antes del nacimiento de la Argentina.

"Todos lo conocemos en su faceta militar y creador de la Bandera pero pocos sabemos que fue nuestro primer gran economista", explicó Valenzuela. Y agregó: "Esta vez cuento cómo introdujo las ideas de Adam Smith y por qué entendió que el país solo sale adelante con inversión, desarrollo productivo y trabajo genuino".

Valenzuela, biógrafo de Belgrano, que ya abordó la historia del prócer desde perspectivas más amplias en trabajos anteriores, destacó la vigencia de su pensamiento en el debate actual: "No fue solo Bandera y Guerra de la Independencia. Fue uno de los primeros economistas del Río de la Plata: defendió el libre comercio, la educación productiva y la creación de riqueza. Es, sin dudas, el primer liberal de nuestra historia".

Este es el quinto libro publicado. Su bibliografía incluye "La Resurrección: La salida de la crisis de 2001", "Enigmas de la historia argentina", "Sarmiento periodista" (2012) y "Belgrano: La revolución de las ideas" (2014). 

El libro se presentará el miércoles 6 de mayo en la Sala Cortázar de la Feria del Libro a las 19. Prometen un show sorpresa imperdible y una charla sobre este nuevo costado del prócer argentino más allá de lo que nos enseñaron en la escuela. 

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