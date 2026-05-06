El Gobierno de Javier Milei oficializó tres nombramientos clave en Capital Humano, Economía y Seguridad

El Gobierno oficializó este miércoles una serie de nombramientos estratégicos en distintas áreas del Gabinete como el Ministerio de Capital Humano, Economía y Seguridad Nacional, con el objetivo de cubrir vacantes y reforzar sectores considerados clave para la gestión.

Las medidas quedaron establecidas esta madrugada a través de su publicación en el Boletín Oficial y las normativas llevan la firma del presidente Javier Milei y de los ministros correspondientes.

En esa línea, uno de los cambios más relevantes se dio en el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello. A través del Decreto 325/2026, se designó al doctor Atilio Rodolfo Catelli como subsecretario de Empleo y Formación Laboral, un área clave para el desarrollo del mercado laboral y la capacitación en el país.

La designación de Catelli rige de manera retroactiva desde el 13 de abril y busca cubrir el puesto que había quedado vacante luego de la salida de Eugenia Cortona en febrero.

En el ámbito económico, el Ejecutivo también implementó cambios importantes. Mediante el Decreto 323/2026, el Gobierno aceptó la renuncia de Matías Javier Mana como subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales dentro del Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo.

Para reemplazarlo, el Gobierno designó a Martín Edgardo Tolivia, quien asumió formalmente el 1° de mayo. Se trata de un funcionario con experiencia dentro del propio equipo económico, ya que se desempeñaba como director nacional de proyectos con financiamiento externo bilateral desde noviembre de 2024.

Desde el Ejecutivo destacaron que esta subsecretaría es estratégica para el vínculo con organismos internacionales y la administración de la deuda externa, un aspecto central en la actual política económica del país.

Por último, en el área de Seguridad Nacional, bajo la conducción de Alejandra Susana Monteoliva, se oficializó la designación "ad honorem" de María Eugenia Nicolotti como directora interina del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados con la investigación criminal.

En esa línea, Nicolotti, quien forma parte de la Gendarmería Nacional Argentina, cuenta con especialización en genética forense y una trayectoria destacada en la materia.