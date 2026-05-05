El Gobierno de Javier Milei designó a las autoridades del ENRGE, el nuevo organismo regulador del sector energético

El Gobierno nacional oficializó este martes la conformación del directorio del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), nuevo ente regulador que unificará el control del gas y la electricidad en la Argentina.

La decisión fue confirmada a través del Decreto 318/2026, publicado en el Boletín Oficial, que lleva la firma del presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, se designaron las autoridades del ENRGE, organismo que reemplazará al ENARGAS y al ENRE.

La medida se inscribe en el proceso de reestructuración del sector energético impulsado por la Ley 27.742 (ley bases), que creó este nuevo organismo con el objetivo de centralizar y simplificar la regulación, y que promueve la eficiencia y la adecuación a estándares internacionales en la supervisión de ambos sectores.

El ENRGE funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Energía y asumirá las funciones establecidas en las leyes 24.076 (gas) y 24.065 (electricidad), consolidando en una única entidad el control de ambos servicios públicos.

De este modo, en el decreto el Ejecutivo designó como presidente del directorio a Néstor Marcelo Lamboglia -actual interventor del ENRE- por un período de cinco años, mientras que la vicepresidencia quedará en manos del ingeniero Vicente Serra por cuatro años.

En tanto, como vocales fueron nombrados Marcelo Alejandro Nachón (tres años), Griselda Lambertini (dos años) y Héctor Sergio Falzone (un año), completando así un esquema de mandatos escalonados que busca dar continuidad institucional al organismo.