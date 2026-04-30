Combustibles: el Gobierno dispuso subas parciales desde mayo y postergó aumentos

El Gobierno oficializó este jueves un nuevo esquema de actualización de los impuestos a los combustibles, con subas parciales que regirán durante mayo de 2026 y la postergación de otros incrementos previstos por ley. La medida impacta tanto en la nafta como en el gasoil y forma parte de la estrategia de administración gradual de los ajustes fiscales.

La decisión quedó formalizada esta madrugada mediante el Decreto 302/2026, publicado en el Boletín Oficial, y establece incrementos en los tributos sobre los combustibles líquidos y el dióxido de carbono entre el 1° y el 31 de mayo.

En el texto oficial, se destaca que el objetivo es avanzar con la actualización impositiva sin trasladar de forma inmediata la totalidad del impacto a los precios.

En esa línea, detallaron que en el caso de la nafta sin plomo y la nafta virgen, el aumento impositivo será de $10,398 por litro en el impuesto a los combustibles líquidos, junto con una suba adicional de $0,637 correspondiente al tributo al dióxido de carbono.

En paralelo, confirmó para el gasoil un incremento de $9,269 en el impuesto a los combustibles líquidos, al que se suma un adicional diferencial de $5,019 para determinadas regiones y $1,056 en concepto de impuesto al dióxido de carbono.

En tanto, en la normativa también establece la postergación hasta el 1° de junio de los aumentos pendientes vinculados a actualizaciones anteriores, que se calculan en función de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). De esta manera, el Ejecutivo difiere parte de la carga tributaria para moderar su impacto.

En ese sentido, si bien en la disposición no se establece de manera directa los precios en surtidores, las modificaciones impositivas inciden en la estructura de costos del sector, por lo que pueden trasladarse, total o parcialmente, a los valores finales que pagan los consumidores.

La actualización de estos tributos forma parte de un esquema más amplio de política económica orientado a recomponer ingresos fiscales y ordenar los precios relativos del sector energético.