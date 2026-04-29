El Gobierno aplicó una multa multimillonaria a La Fraternidad tras adherir al último paro general de CGT

El ministerio de Capital Humano impuso una sanción de más de $21.200 millones de pesos a La Fraternidad por adherir al último paro general del pasado 21 de febrero y no acatar la conciliación obligatoria.

De acuerdo a lo informado por la cartera que conduce Sandra Pettovello, la sanción se debe al incumplimiento de la orden oficial que exigía retrotraer el conflicto y evitar medidas de fuerza, "afectando el normal desarrollo de la prestación de servicios y el funcionamiento de la actividad, en perjuicio del interés general".

"El ministro informa que ha dispuesto la aplicación de una multa al sindicato por la suma de $21.241.500.000, tras incumplir la conciliación obligatoria oportunamente dictada el 5 de febrero de 2026 -por el término de 15 días-, conforme la normativa vigente", apuntó el gobierno.

Un mes atrás, el ministerio había abierto sumarios contra el sindicato de La Fraternidad y la Unión Tranvaria Automotor (UTA) por llevar adelante la medida de fuerza ese día.

El último 9 de marzo, cuando el Gobierno confirmó que aplicaría multas a los dos sindicatos, la CGT atribuyó la medida a un acto de "persecución política y sindical".

"El Ministerio de Capital Humano impone dichas sanciones con el objetivo de resguardar el interés general y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente", defendió la cartera de Capital Humano.