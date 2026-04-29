El Gobierno aplicó una multa multimillonaria a La Fraternidad tras adherir al último paro general de CGT
El Ministerio de Capital Humano realizó esta sanción sobre el sindicato por no cumplir con la conciliación obligatoria.
El ministerio de Capital Humano impuso una sanción de más de $21.200 millones de pesos a La Fraternidad por adherir al último paro general del pasado 21 de febrero y no acatar la conciliación obligatoria.
De acuerdo a lo informado por la cartera que conduce Sandra Pettovello, la sanción se debe al incumplimiento de la orden oficial que exigía retrotraer el conflicto y evitar medidas de fuerza, "afectando el normal desarrollo de la prestación de servicios y el funcionamiento de la actividad, en perjuicio del interés general".
"El ministro informa que ha dispuesto la aplicación de una multa al sindicato por la suma de $21.241.500.000, tras incumplir la conciliación obligatoria oportunamente dictada el 5 de febrero de 2026 -por el término de 15 días-, conforme la normativa vigente", apuntó el gobierno.
Un mes atrás, el ministerio había abierto sumarios contra el sindicato de La Fraternidad y la Unión Tranvaria Automotor (UTA) por llevar adelante la medida de fuerza ese día.
El último 9 de marzo, cuando el Gobierno confirmó que aplicaría multas a los dos sindicatos, la CGT atribuyó la medida a un acto de "persecución política y sindical".
"El Ministerio de Capital Humano impone dichas sanciones con el objetivo de resguardar el interés general y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente", defendió la cartera de Capital Humano.