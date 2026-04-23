Las frecuencias de trenes bajaron un 33% en el AMBA y los de carga circulan a 15 km/h

El sistema ferroviario del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa duros cambios en su funcionamiento. Según un informe del sindicato La Fraternidad, las frecuencias de los servicios cayeron un 33% y los trenes de carga circulan a una velocidad promedio de 15 km/h.

De acuerdo con la entidad, el servicio ferroviario mostró un deterioro sostenido en los últimos dos años. Ese retroceso se refleja tanto en el estado de la infraestructura como en el funcionamiento diario de las formaciones.

Entre las causas mencionadas, difundidas por la Agencia Noticias Argentinas, figuran la escasez de repuestos, la menor cantidad de unidades en circulación y la reducción de personal sin reemplazo de trabajadores.

El sindicato encabezado por Omar Maturano señaló además que los salarios del personal ferroviario acumularon una caída superior al 40% en términos reales. Según remarcaron, esa situación también influyó en la reducción de la dotación operativa.

A esto se agregan el deterioro de las vías y la menor disponibilidad de material rodante, dos factores que impactan de manera directa en la frecuencia de los servicios.

Cargas a baja velocidad y recorte de servicios en todo el país





En el transporte de cargas, La Fraternidad aseguró que los trenes -tanto estatales como privados- circulan a una velocidad promedio de 15 kilómetros por hora. Además, advirtió que se registran alrededor de tres descarrilamientos por día, en su mayoría vinculados a problemas en la infraestructura ferroviaria.

Por otra parte, el gremio indicó que los servicios de larga distancia, "en su gran mayoría", dejaron de funcionar.

La Fraternidad informó que la frecuencia de los trenes en el AMBA se redujo un 33% en los últimos dos años.

A esto se suma la situación en el interior del país, donde hay ramales suspendidos o con operatividad irregular, además de servicios regionales con restricciones y otros que funcionan de manera intermitente.

El sindicato planteó que el sistema ferroviario atraviesa un proceso de reducción sostenida de prestaciones. También advirtió sobre la falta de una política ferroviaria de largo plazo y recordó que sigue abierto el debate sobre el modelo de gestión.

Menos pasajeros en colectivos del AMBA en medio de aumentos de tarifas





El informe de La Fraternidad se da en un contexto complicado para el transporte público, donde también se conoció que cayó con fuerza la cantidad de usuarios de colectivos en el AMBA entre marzo y abril.

Según un relevamiento de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), la baja se dio en paralelo a los incrementos en el precio del boleto. En el último año, las tarifas del transporte urbano subieron un 39,47% en la provincia de Buenos Aires y un 27,01% en la Ciudad, por encima de la inflación.

Ese ajuste tuvo impacto en la demanda: en marzo la cantidad de pasajeros cayó un 11% interanual y en abril la baja trepó al 21% frente al mismo mes del año pasado.

El informe de AAETA también advierte que el nivel actual de usuarios es 33% menor al de enero de 2016, lo que marca el piso más bajo de la última década. En paralelo, desde el 1° de mayo, las tarifas de colectivos y subtes volverán a subir un 5,4% tanto en Ciudad como en Provincia.