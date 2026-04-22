El boleto sube y los usuarios bajan: la cantidad de pasajeros de colectivos cayó 21% en el AMBA

La cantidad de usuarios de colectivos cayó fuerte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) entre marzo y abril, en sintonía con el aumento del boleto, según lo reveló un informe de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA).

En un año el transporte urbano de pasajeros acumuló una suba de tarifas del 39,47% en provincia y 27,01% en CABA, por encima de la inflación de igual período. La consecuencia fue la caída del 11% en marzo y del 21% en abril en la cantidad de pasajeros que utilizan el servicio, en comparación con los mismos meses del año pasado.

Los principales datos del informe de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA).

De acuerdo con el informe de AAETA, en marzo pasado hubo 8.476.000 usuarios de colectivo promedio por día hábil en el AMBA, lo que significó una fuerte caída con respecto a los 9.544.000 diarios de igual mes de 2025.

En abril, en tanto, la tendencia a la baja se profundizó ya que en lo que va del mes, viajaron en promedio 7.246.000 pasajeros por día hábil en el área metropolitana. En el mismo período del año pasado, habían viajado diariamente 9.226.000 usuarios.

El informe de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor indicó que la variación en la cantidad de pasajeros que usan el servicio fue 33% menor que en enero de 2016, el nivel más bajo de la última década.

El boleto de colectivo volverá a subir

Desde el 1 de mayo, las tarifas de colectivos y subtes del AMBA aumentarán el 5,4%, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la Provincia.

De esta forma, el viaje mínimo en CABA pasará a $753,86 para recorridos de hasta 3 kilómetros, en tanto que el tramo inicial en la Provincia de Buenos Aires se ubicará en $918,35.

En mayo volverá a subir la tarifa de colectivo.

El sistema tarifario vigente en la Ciudad y la Provincia establece incrementos mensuales atados al IPC más un adicional de 2 puntos porcentuales. Este mecanismo de indexación automática, vigente desde comienzos de 2026, se aplica únicamente a las líneas bajo jurisdicción porteña y bonaerense. En cambio, las líneas nacionales continúan con un esquema diferenciado definido por la Secretaría de Transporte.