El Gobierno girará cerca de $120.000 millones a las empresas de colectivos para normalizar el servicio en el AMBA

En las últimas horas, el Gobierno logró concretar un acuerdo con cinco cámaras empresariales del transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para enviar fondos adicionales en la semana y así destrabar el conflicto por subsidios, a partir de la reducción de frecuencias de colectivos que perjudicó a miles de usuarios.

La Secretaría de Transporte encabezó un encuentro con representantes de AAETA, CEUTUPBA, CTPBA, CETUBA y CEAP, donde se discutió el "ordenamiento y la reestructuración del sistema de aspectos operativos que hoy dificultan la adecuada prestación de los servicios". Desde el área que conduce Fernando Herrmann señalaron que buscan corregir distorsiones que impactan en el servicio.

Del encuentro participaron el secretario coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni; el secretario de Transporte, Fernando Herrmann; el subsecretario de Transporte Automotor, Fernando Cortés; y Mariano Plencovich. Por el sector empresario asistieron Luciano Fusaro y Oscar Álvarez (AAETA), Roberto Rodríguez (CTPBA), Daniel De Ingeniis (CETUBA) y Daniel Tenisci (CEAP).

Allí los funcionarios expusieron un plan de acción con medidas concretas para avanzar en el corto plazo. En ese sentido, se evaluaron "variables técnicas y económicas" con el propósito de asegurar un "nivel de servicio acorde a la demanda de los usuarios".

Refuerzo presupuestario y deudas pendientes

Por esta razón, el Ejecutivo confirmó el envío de un refuerzo económico para cubrir deudas que rondaría los $120.000 millones. La medida apunta a "contribuir a la regularización de sus cuentas y de las frecuencias" habituales.

Se propuso "reducir costos operativos y optimizar el sistema", con el desarrollo de "herramientas que transparenten y mejoren los recorridos según la demanda real de los usuarios".

Las partes resolvieron mantener abierta la mesa de diálogo y fijaron un nuevo encuentro dentro de los próximos 15 días para continuar con las negociaciones.

Desde el sector empresario indicaron a la prensa que se retiraron con "la promesa de pago parcial", que se concretaría el viernes por "$44 mil millones", monto que forma parte de la deuda de febrero sobre un total de "$115 mil millones".

Los puntos de conflicto: combustible y costos

Asimismo, señalaron que no hubo avances en el reclamo por la actualización del precio del combustible. En ese sentido, remarcaron que continúan bajo el esquema actual: pagan $2.150 por litro mientras el Estado reconoce $1.700.

Por último, las empresas ya habían mantenido una reunión con autoridades bonaerenses para avanzar en un esquema que permita sostener el empleo, por lo que el Ministerio de Transporte provincial definirá para el segundo cuatrimestre la estructura de costos.