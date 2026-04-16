Las tarifas de colectivos subirán el 5,4% en mayo: ¿A cuánto se va el boleto mínimo?

Las tarifas de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires se incrementarán en un 5,4% a partir del próximo mes de mayo. El nuevo cuadro de valores para el pasaje surgirá de la aplicación del índice de inflación de marzo (3,4%) más un plus de dos puntos porcentuales para disminuir el monto total de subsidios que pagan los respectivos gobiernos.

El ajuste se aplicará en dos de los tres grupos en que se reparten las líneas de colectivos de la región: las que transitan únicamente en la Ciudad de Buenos Aires, que reciben las compensaciones de parte del Gobierno porteño, y las que recorren el conurbano, que dependen del Ministerio de Transporte bonaerense.

En tanto, las interjurisdiccionales (cruzan de Capital a Provincia y viceversa), que son supervisadas por la Nación, se rigen con un cronograma de actualizaciones y con valores tarifarios diferentes.

Así, el pasaje mínimo de las líneas que circulan en CABA será de $753,86, mientras en las de la provincia de Buenos Aires quedará en $918,35, de acuerdo a los primeros borradores elaborados tras conocerse el nuevo dato de inflación del Indec, difundido este martes. Las cifras exactas se conocerán cuando las respectivas dependencias oficiales emitan las correspondientes resoluciones.

Los cuadros tarifarios del transporte automotor acumulan un alza de 39,47% en la Provincia y 27,01% en CABA en lo que va del año, muy por encima de la inflación acumulada en el primer trimestre (9,4%).

La falta de proporción se debe a los incrementos extraordinarios que dispusieron ambas jurisdicciones en el primer bimestre del año. En abril, los boletos subieron 4,6% y 4,9%, respectivamente.

En principio, en las 31 líneas que circulan únicamente por CABA, los valores a partir del mes próximo serán:

Recorrido hasta 3 km: $753,86

Recorrido de 3 a 6 km: $837,66

Recorrido de 6 a 12 km: $902,19

Recorrido de 12 a 27 km: $966,77



En la provincia de Buenos Aires, en tanto, las nuevas tarifas serían las siguientes:

Recorrido hasta 3 kilómetros: $918,35

Recorrido de 3 a 6 km: $1.023,04

Recorrido de 6 a 12 kilómetros: $1.101,85

Recorrido de 12 a 27 km: $1.180,73

Recorrido de más de 27 km: $1.259,07





En mayo vuelve a aumentar el boleto del colectivo.

Colectivos: negociaciones y promesas

El nuevo ajuste de tarifas se da en consonancia con las discusiones entre el gobierno nacional y las cámaras empresariales del transporte del AMBA para evitar que se produzcan reducciones en los servicios como consecuencia de la falta de pago de las compensaciones.

Esta semana, las autoridades prometieron enviar fondos adicionales y así destrabar el conflicto. La negociación corrió por cuenta de funcionarios de la Secretaría de Transporte que se reunieron con representantes de AAETA, CEUTUPBA, CTPBA, CETUBA y CEAP.

Allí se discutió el "ordenamiento y la reestructuración del sistema de aspectos operativos que hoy dificultan la adecuada prestación de los servicios", según se informó en un comunicado.

Desde el área que conduce Fernando Herrmann señalaron que buscan corregir distorsiones que impactan en el servicio.

Del encuentro participaron el secretario coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni; el secretario de Transporte, Herrmann; el subsecretario de Transporte Automotor, Fernando Cortés; y Mariano Plencovich.

Por el sector empresario asistieron Luciano Fusaro y Oscar Álvarez (AAETA), Roberto Rodríguez (CTPBA), Daniel De Ingeniis (CETUBA) y Daniel Tenisci (CEAP).

Allí los funcionarios expusieron un plan de acción con medidas concretas para avanzar en el corto plazo. En ese sentido, se evaluaron "variables técnicas y económicas" con el propósito de asegurar un nivel de servicio acorde a la demanda de los usuarios.

Las cámaras también insistieron en la necesidad de recalcular las estructuras de costos bajo las que se determinan los subsidios, las que -argumentan- están desfasadas de la realidad.