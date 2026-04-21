Una histórica línea de colectivo de CABA recuperó su recorrido

En los últimos días, el sistema de transporte urbano atravesó modificaciones que alteraron la rutina de muchos pasajeros, especialmente en recorridos clave que conectan distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires.

Ahora, con la reorganización de una reconocida línea de colectivos, se busca recuperar la dinámica habitual de circulación y brindar mayor previsibilidad a quienes dependen de este medio para sus traslados cotidianos.

La línea retoma su trayecto habitual y suma mejoras en paradas para optimizar el servicio diario.

Buenas noticias en CABA: una histórica línea de colectivo volvió a su recorrido habitual

La firma Transporte Nueve de Julio S.A.C. confirmó que la línea 109 volvió a circular con su trayecto habitual en dirección a Liniers, luego de un período en el que el servicio funcionó con modificaciones.

Este cambio representa una mejora en la conectividad para los pasajeros que utilizan este recorrido a diario, ya que permite recuperar tiempos habituales de viaje y acceder nuevamente a puntos clave del trayecto que habían quedado fuera durante los desvíos.

La línea 109 vuelve a su recorrido habitual, mejorando la conectividad entre el oeste porteño y el centro de la ciudad.

El recorrido conecta el oeste de la ciudad con el área céntrica, atravesando importantes avenidas como Juan B. Justo, Corrientes y San Martín, y extendiéndose hasta la zona de Puerto Madero.

En sentido inverso, el trayecto retoma desde el sector portuario y vuelve hacia el oeste pasando por arterias principales, con integración al sistema de Metrobús en distintos tramos.

Con la restitución del esquema original, también se sumaron nuevamente puntos de ascenso y descenso que habían quedado fuera durante los desvíos.

Con el recorrido restablecido y nuevas paradas incorporadas, el servicio busca optimizar la experiencia diaria de los pasajeros.

Entre ellos, se destaca la reactivación de la parada en Paysandú y San Martín, un punto clave para los usuarios de la zona. La empresa informó la novedad a través de sus canales oficiales, donde detalló los ajustes implementados.

Además, continúan en funcionamiento las distintas variantes del servicio. El ramal B enlaza Álvarez Jonte y Gavilán con el Correo Central, mientras que el ramal C opera como expreso entre Liniers y el centro, ofreciendo una alternativa más rápida con menos paradas intermedias.

De esta manera, la línea recupera su funcionamiento completo y refuerza su cobertura, incorporando mejoras que buscan optimizar el traslado diario de miles de usuarios.