Oficializaron la designación de Matías Álvarez como nuevo presidente de la Unidad de Información Financiera

El Gobierno nacional oficializó este miércoles la designación de Matías Álvarez como nuevo presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF).

La medida quedó formalizada esta madrugada mediante el Decreto 291/2026, publicado en el Boletín Oficial. El nombramiento de Álvarez fue impulsado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y atravesó el proceso institucional correspondiente, que incluyó una instancia de consulta pública.

La audiencia pública se realizó el pasado 22 de abril, donde se evaluaron las observaciones recibidas. Durante ese proceso, el candidato obtuvo respaldo de distintos sectores académicos y especializados, entre ellos el de Juan Félix Marteau, quien destacó su perfil técnico y experiencia en la investigación de delitos complejos.

Desde el Gobierno señalaron que la "inmediata designación" responde a la necesidad de garantizar la continuidad operativa de la UIF y el cumplimiento de estándares internacionales en materia de prevención financiera.

La decisión se da en un contexto de renovación institucional dentro de los organismos vinculados a la lucha contra el crimen organizado.

Por su parte, Álvarez reemplaza en el cargo a Paul Starc, cuya renuncia había sido aceptada a fines de enero. En paralelo, también se oficializó la salida del vicepresidente Santiago Martín González Rodríguez, como parte de una reestructuración más amplia del organismo.

Antes de asumir, el nuevo titular de la UIF se desempeñaba como fiscal federal coadyuvante en la PROCUNAR, donde desarrolló una extensa trayectoria en investigaciones vinculadas al narcotráfico y las finanzas ilícitas. Su carrera en esa unidad comenzó en 2015 y lo posicionó como un especialista en el análisis de redes criminales y circuitos de dinero ilegal.