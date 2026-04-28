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Martes, 28 de abril de 2026

Firme junto al pueblo
PRESENTACIÓN

Javier Milei brinda una exposición sobre economía en el Palacio Libertad

En la previa a la visita de Manuel Adorni al Congreso, el presidente se presenta junto al economista Juan Carlos De Pablo para hablar sobre "Keynes y la Teoría General".

En la previa a lo que será la exposición de Manuel Adorni al Congreso mientras enfrenta una investigación judicial, el presidente Javier Milei se presenta en el Palacio Libertad para hablar de economía.

Milei participa del debate sobre "Keynes y la Teoría General", en el que está acompañado por economista liberales críticos a la visión económica del fallecido pensador estadounidense.

Estará junto al presidente el economista Juan Carlos De Pablo, cercano al Gobierno.

También se encuentra presente Hernán Ravier, economista y diputado nacional electo por La Pampa, que fue convocado como el "moderador" de la charla entre Milei y De Pablo.

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