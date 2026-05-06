Manuel Adorni gastó $14 millones en muebles: pagos en efectivo y sin factura en su departamento de Caballito

La causa por enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo tras detectarse un gasto de $14 millones en muebles para su departamento de Caballito, una inversión que, según la investigación judicial, se habría realizado con pagos en efectivo y sin factura. El dato surgió a partir de la declaración del contratista que trabajó en la propiedad y que ya había participado en otras obras del funcionario.

De acuerdo a las actuaciones, los trabajos incluyeron una serie de muebles a medida -como mesas, vajillero, rack de TV y otros elementos de carpintería- encargados entre diciembre y los primeros meses del año. La operatoria vuelve a poner el foco sobre el manejo de dinero del funcionario, ya que no habría documentación respaldatoria de los pagos realizados.

Pagos en efectivo y nuevas dudas sobre el patrimonio de Adorni

El contratista aseguró ante la Justicia que fue convocado para coordinar los trabajos y contactar proveedores, replicando el esquema utilizado en otras propiedades vinculadas al funcionario. Según su testimonio, los $14 millones habrían sido abonados en efectivo, una modalidad que ahora es analizada en detalle por el juzgado.

En paralelo, la investigación busca determinar si estos gastos son compatibles con los ingresos declarados. En ese marco, el juez ordenó medidas de prueba clave, como el análisis del celular del contratista y el levantamiento del secreto fiscal, con el objetivo de reconstruir las operaciones y verificar los montos.

La causa avanza y se acumulan las erogaciones bajo la lupa judicial

Este nuevo gasto se suma a otras inversiones detectadas en los últimos años, lo que incrementa la presión sobre el funcionario para justificar su patrimonio. La causa también incluye testimoniales de personas vinculadas a operaciones inmobiliarias previas, donde se mencionaron deudas en dólares y acuerdos sin documentación formal.

Con declaraciones juradas aún pendientes de presentación, la Justicia intenta determinar si existe consistencia entre los ingresos y el nivel de gastos registrados. Mientras tanto, el expediente sigue avanzando con nuevas medidas y con el foco puesto en cómo se financiaron las refacciones y adquisiciones del jefe de Gabinete.