Bullrich dejó trascender que exigirá la renuncia de Adorni en la reunión de Gabinete

La tensión dentro del Gobierno nacional escala sin freno. Patricia Bullrich, actual jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, decidió filtrar a la prensa su posición: el viernes, en la reunión de Gabinete, le pedirá a Javier Milei que desplace a Manuel Adorni de la jefatura de Gabinete. "Patricia ya le dijo al Presidente lo que piensa y lo que cree que hay que hacer. El viernes lo va a repetir", confirmaron fuentes cercanas a la exministra.

El encuentro estaba previsto para la tarde del viernes, con el propio Adorni presente junto al Presidente, que regresa de Los Ángeles, donde expuso ante el instituto Milken su visión sobre la economía y la política argentina.

El desgaste por la causa judicial

Adorni enfrenta desde hace semanas una catarata de revelaciones sobre su patrimonio en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito a cargo del juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. El último golpe llegó con el testimonio del contratista Matías Tabar, quien declaró haber recibido 245.000 dólares en efectivo del jefe de Gabinete para refacciones en una propiedad del country Golf Club Indio Cua.

Desde Casa Rosada intentaron desacreditar ese testimonio, pero el daño político ya está hecho: fuentes del oficialismo reconocen una caída de entre siete y ocho puntos en la imagen del Gobierno y del propio Presidente desde que estalló el escándalo.

Milei no lo suelta, por ahora

Pese al malestar interno, el consenso dentro del Gabinete es que Milei no se desprenderá de su jefe de Gabinete en lo inmediato. Uno de sus ministros habría sido directo: "Si entregás a Adorni a los medios y la oposición, el próximo sos vos". "Hace sesenta días que Javier y Karina bancan a Manuel. No cambió ni va a cambiar", reafirmó ayer una alta fuente del oficialismo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, que viajó junto al Presidente, rechazó cualquier pedido de remoción y calificó a Adorni como una persona "íntegra" y "trabajadora". También Martín Menem respaldó al funcionario, aunque circulan versiones que lo ubican como posible reemplazante.

Cerca de Adorni sostienen que las explicaciones llegarán el 31 de julio, cuando presente su declaración jurada de bienes. Mientras tanto, en el entorno de varios ministros ya se mira con preocupación el horizonte electoral: "No sé cómo se saldrá a hacer campaña después del Mundial de fútbol", admitió una fuente con trayectoria política.