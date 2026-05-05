Tras la desmentida al contratista, Manuel Adorni reúne al Gabinete y recorrerá una automotriz en Zárate

En plena tensión por los escándalos que lo rodean, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reúne este viernes a los ministros y, luego, recorrerá una planta automotriz en Zárate, Campana, donde dará un discurso y saludará a los trabajadores, confirmaron a cronica.com.ar fuentes de la Casa Rosada.

Lejos de bajar el perfil, el funcionario de confianza de la cúpula violeta planea mantener activa su agenda de seguimiento de gestión y ajuste de los ministros e incluso mezclarse entre operarios y técnicos de Mercedes Benz, la fábrica de autos alemanes que inauguró nuevas instalaciones este año en el país.

Es que tras la declaración de su contratista en la Justicia, Adorni recibió otra señal de apoyo este martes con un abrazo del presidente de la Nación, Javier Milei, difundido oficialmente antes de emprender su cuarto viaje a Estados Unidos en lo que va del año.

Javier Milei y Luis Caputo están camino a Los Ángeles en el ARG01.

En su entorno desconocen aún si Milei participará de la reunión de Gabinete Nacional del viernes, aunque dan por descontado que lo haga la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien se bajó de la comitiva a último momento.

Se revelará la asistencia del Jefe de Estado a su regreso el jueves de Los Ángeles, hacia donde partió este lunes acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, mientras crecen los rumores de incomodidades internas por el apoyo incondicional a Adorni.

Uno de los ejes de la reunión del viernes con ministros, afirmaron las fuentes, será revisar el cumplimiento de la profundización del ajuste del gasto público ordenado por Milei, supervisado por Adorni, de reducir otro 2% los gastos corrientes, como sueldos, y otro 20% los gastos de capital, como equipamiento.

Manuel Adorni recorrerá una automotriz el viernes

Con ese nivel de defensa interna, el Jefe de Gabinete se prestará para una postal poco habitual para la dirigencia de La Libertad Avanza, en contacto con los trabajadores, en un momento en que su imagen está en picada en las encuestas.

De hecho, el último 1° de mayo cuando los saludó en el Día del Trabajador por la red social X, las respuestas fueron en su mayoría negativas y con alusión constante a la frase "vengo a Nueva York a deslomarme", por la que luego pidió disculpas.

Adorni redobla la apuesta, igualmente, y saludará a los empleados de la automotriz que fabrica autos y vans. Es la marca que Milei celebró más de una vez en la red social X, en especial, al destacar la inversión en su nueva planta, ya activa en Zárate. El anticipo de la agenda fue de La Nación+. El entorno de Adorni confirmó luego los detalles.

Entre esos colaboradores se mantuvieron activos también para el último lunes desmentir las explosivas declaraciones del contratista Matías Tabar ante el fiscal Gerardo Pollicita, cuando aseguró haber recibido 250 mil dólares en efectivo y sin factura de Adorni por su trabajo.

"Ese no es el monto. Seguramente vayamos a solicitar una pericia porque cualquiera que conozca mi casa sabe que no vale ese dinero", le dijo Adorni a un estrecho colaborador según pudo saber este medio.