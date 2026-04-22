La actividad económica se derrumbó 2,6% en febrero: es el peor retroceso desde diciembre de 2023

El INDEC dio a conocer los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), confirmando una fuerte desaceleración tras el breve repunte de enero. Pese a la caída, el Gobierno sostiene que la tendencia de fondo sigue siendo positiva.

La economía argentina registró en febrero su mayor retroceso mensual desde diciembre de 2023. Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la actividad se derrumbó un 2,6% respecto de enero en su medición desestacionalizada, tocando su valor más bajo desde julio de 2025.

En la comparación interanual, el indicador mostró una baja del 2,1%. Este resultado refleja un escenario de fuerte disparidad sectorial, donde el desplome de la industria y el comercio opacó el buen desempeño del agro y la minería.

Industria y Comercio: los sectores que más traccionaron hacia abajo

La contracción de febrero se explica, en gran medida, por el desempeño negativo de sectores clave que tienen un alto peso en el índice general. Siete ramas de actividad mostraron retrocesos frente al mismo mes de 2025:

Industria manufacturera: Cayó un 8,7% i.a.

Comercio (mayorista, minorista y reparaciones): Retrocedió un 7,0% i.a.

Electricidad, gas y agua: Presentó una baja del 6,0% i.a.

Estos sectores, sumados a la disminución en impuestos netos de subsidios, fueron los principales responsables de la cifra negativa. Sin embargo, no todo fue rojo: la Pesca (14,8%), la Explotación de minas y canteras (9,9%) y la Agricultura (8,4%) lograron mantenerse en terreno positivo, aportando un alivio parcial al indicador.

La explicación de Caputo: factores puntuales y optimismo a futuro

Tras la difusión del informe, el ministro de Economía, Luis Caputo, utilizó sus redes sociales para poner el dato en contexto. El funcionario ya había anticipado en la Bolsa de Comercio de Rosario que febrero podría ser un mes difícil debido a factores estacionales y de calendario.

"En 2026, el mes contó con dos días hábiles menos que en 2025, además de haberse registrado un paro general", argumentó el titular del Palacio de Hacienda. Caputo subrayó que, a pesar del bache de febrero, el indicador de tendencia-ciclo creció un 0,1% mensual, acumulando casi dos años de expansión ininterrumpida.

De cara a lo que viene, el equipo económico mantiene una visión optimista. El ministro afirmó que el "contraste" entre lo que se lee y la realidad económica está en su punto máximo, y vaticinó que a partir de abril comenzarán "los mejores 18 meses de la Argentina en las últimas dos décadas".