Fuerte repunte de la actividad económica en marzo: creció un 5,5% e impuso una marca histórica

La economía argentina mostró señales contundentes de recuperación durante el tercer mes del año.

De acuerdo con el Estimador Mensual de Actividad Económica difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el sector productivo registró una expansión interanual del 5,5%, consolidando el mejor desempeño desde junio de 2025.

La medición desestacionalizada respecto a febrero arrojó un salto del 3,5%, lo que representa un máximo histórico para el índice.

Con este resultado, el primer trimestre cierra con un balance positivo acumulado del 1,7%, revirtiendo el freno que se había registrado en el segundo mes del año.

Los motores del crecimiento productivo

El informe estadístico ratificó las proyecciones que venía sosteniendo el ministro de Economía, Luis Caputo, quien había anticipado una mejora en los rubros clave. El agro y la actividad minera volvieron a posicionarse como los pilares del repunte, aunque esta vez sumaron el aporte de la producción fabril. En conjunto, aportaron 2,7 puntos porcentuales a la variación general.

La dinámica favorable abarcó a casi todo el entramado comercial. Catorce de las quince ramas que componen el indicador mostraron números positivos en la comparación interanual. La única excepción fue el rubro de administración pública, defensa y seguridad social, que evidenció una contracción.

EL NIVEL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA ALCANZÓ UN NUEVO MÁXIMO HISTÓRICO EN MARZO



%u2705 En marzo el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró un crecimiento de 3,5% mensual en la serie desestacionalizada y de 5,5% en la comparación con igual mes de 2025

%u2705 Con este... — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 21, 2026

El análisis de los especialistas

La normalización del calendario y la desaceleración inflacionaria aparecen como las variables determinantes para explicar el cambio de tendencia tras un arranque de año dispar.

"Vale recordar que enero y febrero son meses estructuralmente complicados (vacaciones, menor actividad industrial y, en este caso, un paro general y dos días hábiles menos), por lo que el bimestre ya era mejor de lo que sugería el dato puntual de febrero. Marzo, el primer mes ‘limpio' del año, despejó las dudas", analizó Iván Cachanosky, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso.

El especialista remarcó el carácter homogéneo que adquirió la suba, con una reactivación visible en el consumo interno. "Esta heterogeneidad que veníamos observando no debe leerse como una anomalía sino como el resultado esperable de una economía que está cambiando su matriz productiva después de 60 años de proteccionismo. Sin embargo, con una inflación cediendo y en un año sin ruido electoral, la demanda de pesos se normaliza y comienza a despertarse el consumo", concluyó.

Detalle del comportamiento sectorial

La reactivación de la actividad durante el tercer mes se distribuyó de la siguiente manera entre los diferentes sectores de la economía: