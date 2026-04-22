Caída de la actividad económica: los únicos sectores que crecen no llegan a generar el 10% de los puestos de trabajo

En febrero de 2026 la actividad económica tuvo una caída del 2,6% respecto a enero de este año y entre los índices que más alertan está la de sectores claves que motorizan la creación de empleo.

Lo más alarmante en este punto es que los únicos sectores que crecen generan menos del 10% de los puestos de trabajo.

Entre los sectores que subieron aparecen "Explotación de minas y canteras", "Agricultura, ganadería, caza, vinicultura", "Intermediación Financiera", "Pesca" y "Servicios sociales y de salud".

En contrapartida, hubo una brutal caída de 8,7% en industria y 7% en comercio, dos grandes generadores de trabajo y valor agregado

Por su parte, Electricidad, gas y agua tuvo una caída del 6,0%.

En la comparación interanual, la actividad económica mostró una baja del 2,1%. Este resultado refleja un escenario de fuerte disparidad sectorial, donde el desplome de la industria y el comercio opacó el buen desempeño del agro y la minería.