Oficializaron la salida de Manuel Adorni y la designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete

El Gobierno oficializó este martes la designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete de ministros, en reemplazo de Manuel Adorni, quien presentó su renuncia al cargo durante el fin de semana.

La decisión quedó formalizada esta madrugada a través del Decreto 548/2026, publicado en el Boletín Oficial, que lleva la firma del presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno, y forma parte de una reestructuración del Gabinete nacional.

En esa línea, mediante la normativa se aceptó la renuncia presentada por Adorni y se designó al contador público Diego Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete. Como consecuencia de esta modificación, el exdiputado dejó el Ministerio del Interior para asumir su nueva función dentro del Poder Ejecutivo.

En paralelo, el Gobierno también oficializó modificaciones en el área de Comunicación. Mediante el Decreto 551/2026, aceptó la renuncia de Javier Lanari como secretario de Comunicación y Prensa de la Jefatura de Gabinete y nombró en su reemplazo a Fabián Fernández. Este fue, además, el primer decreto firmado por Santilli en su nuevo cargo.

La designación de Santilli había sido anunciada el domingo por el presidente Milei, quien explicó que el objetivo es avanzar en la fusión política entre la Jefatura de Gabinete y el Ministerio del Interior para fortalecer el vínculo con los gobernadores. "Santilli tiene músculo político para trabajar con las provincias", sostuvo el mandatario.

Tras asumir, el nuevo jefe de Gabinete calificó el nombramiento como "el desafío más importante" de su vida y aseguró que trabajará para consolidar las reformas impulsadas por la administración nacional.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, agradeció la confianza del Presidente y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y ratificó su compromiso con el proyecto de Gobierno.

Por otra parte, Santilli reveló que Milei le explicó que Manuel Adorni decidió dejar el cargo porque "no daba más anímicamente". Asimismo, indicó que el exvocero presidencial renunció también a su lugar en el directorio de YPF y enfrentará la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito "sin fueros ni privilegios".

Con estos cambios, el Ejecutivo busca reorganizar áreas estratégicas de la administración y fortalecer la coordinación política del Gobierno en una etapa marcada por la continuidad de las reformas económicas e institucionales impulsadas por la gestión de Javier Milei.