El Gobierno oficializó la designación de más de 50 jueces federales: qué pasó con el nombramiento de María Verónica Michelli

El Gobierno de Javier Milei oficializó este jueves la designación de más de 50 jueces federales, cuyos pliegos habían sido aprobados en la sesión del Senado del 4 de junio.

No obstante, aún continúa pendiente el nombramiento de María Verónica Michelli como integrante del Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata. Es que pese a que su postulación fue promovida por el Ejecutivo, el Gobierno trató de frenar el tratamiento del pliego de la jurista que es cuñada de Hugo Alconada Mon, uno de los periodistas que investigó el caso $LIBRA.

No obstante, la candidatura fue convalidada por el Senado pero luego de la sesión, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, puso en duda que el Gobierno oficialice el nombramiento de Michelli al señalar que la Cámara "habilitó al Presidente pero no lo obligó".

Jueces: nombramientos oficializados

Este jueves en el fuero civil fueron designados jueces de primera instancia en distintos juzgados nacionales de la Ciudad de Buenos Aires: Santos Enrique Cifuentes (Juzgado N° 25), Julián Herrera (N° 44), Germán Augusto Degano (N° 64), Juan Martín Balcazar (N° 95), Gabriela Mariel Palopoli (N° 94), Javier Alberto Santiso (N° 5), Paula Diana Marinkovic (N° 77) y Ezequiel Javier Sobrino Reig (N° 80).

En tanto, en las salas de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil fueron nombrados vocales Lucila Inés Córdoba (Sala K), Osvaldo Felipe Pitrau (Sala F), Paula Andrea Castro (Sala F) y Samanta Claudia Biscardi (Sala E).

Asimismo, en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional ingresaron Santiago Quian Zavalía (Vocalía N° 20) y Yamile Susana Bernan (Vocalía N° 14), mientras que para los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal fueron nombrados jueces de cámara Nicolás Antonio Pacilio (TOC N° 1), Hugo Fabián Decaria (TOC N° 3), Ivana Sandra Quinteros (TOC N° 20), Nicolás Ramón Ceballos (TOC N° 7) y Marcelo Alejandro Peluzzi (TOC N° 2).

Laura Fabiana Kvitko, por su parte, fue designada jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 23, Pablo Federico Moya en el N° 47, Diego Javier Souto en el N° 31, Mariano Francisco Amaduri en el N° 7, Santiago José Jaimes Munilla en el N° 59 y Santiago Alberto Poncio en el N° 13.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, puso en duda que el Gobierno oficialice el nombramiento de Michelli.

En el fuero federal penal, además, los nombramientos abarcaron distintos puntos del país. Para los Tribunales Orales Federales de San Martín fueron designados Mario Alberto Ferrario (TOF N° 2), Javier Matías Arzubi Calvo (TOF N° 5) y Juan Manuel Gaset Maisonave (TOF N° 5). En La Plata fue nombrada Jésica Yael Sircovich en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 mientras que Emilio Santiago Faggi integra desde hoy la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Sala III.

En el fuero federal del interior, Diego Anzorreguy fue designado en el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de Salta, Pablo Antonio Matkovic en el Tribunal Federal de Juicio de Neuquén, Gerardo Daniel Cacace en el similar de Formosa y Leandro Agustín Gómez Constenla en el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche. Para la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza fue nombrado vocal Sebastián Guillermo Soneira (Sala A).

En el fuero comercial, Juan Pedro Giudici fue designado en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 4 y María Agustina Boyajian Rivas en el N° 22. La Cámara Federal de la Seguridad Social, en tanto, sumó a Walter Fabián Carnota (Sala II) y Fernando Strasser (Sala III).

En el fuero penal económico, Federico Novello fue designado juez de cámara del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2 y Juan Andrés Moldes fue nombrado fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo Penal Económico (Fiscalía N° 1).

El Gobierno mediante el Decreto 542/2026 nombró también a cuatro conjueces para los Juzgados Nacionales en lo Civil con Competencia Exclusiva en Asuntos de Familia y Capacidad de las Personas: Ramiro Santo Fare, Raúl Augusto Montesano, Adrián Jorge Hagopian y Claudia Inés D'Acunto.

Dentro del Ministerio Público, por último, Verónica Mabel Polverini fue nombrada defensora de menores e incapaces ante juzgados civiles, comerciales y del trabajo (Defensoría N° 7); Felipe Alberto Alliaud fue designado defensor curador de la Defensoría General de la Nación (Defensoría Pública Curaduría N° 4); Carlos Agustín Parma, defensor oficial federal con asiento en Mendoza; y Juan Ignacio Lazzaneo, defensor de víctima en la provincia de Entre Ríos.