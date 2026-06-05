El Consejo de la Magistratura elevará 32 pliegos para cubrir más cargos vacantes en la Justicia

El Consejo de la Magistratura de la Nación enviará en los próximos días 32 nuevos pliegos de aspirantes para ocupar vacantes en la Justicia que serán evaluados por el Poder Ejecutivo.

Tras la aprobación de 74 pliegos de candidatos al Poder Judicial de la Nación en una sesión tensa el jueves pasado, ahora buscan avanzar en la cobertura de puestos remanentes en los tribunales de Comodoro Py.

Las propuestas contemplan postulantes destinados a los Tribunales Orales Federales (TOF) y a la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires.

En Comodoro Py , solo siete cargos de magistrados titulares se encuentran ocupados, sobre un total de 24 puestos.

En mayo, el Consejo de la Magistratura derivó un total de 17 ternas al Ministerio de Justicia de la Nación. El cronograma de junio prevé el traslado de otras 15 ternas complementarias, completando así el paquete de 32 preselecciones que quedarán a disposición del Presidente para su evaluación.

Las ternas están orientadas a cubrir vacantes en la Cámara Federal de Apelaciones de CABA, donde se revisan las resoluciones emitidas en primera instancia por los jueces de instrucción.

Hasta el momento, la distribución en los ocho Tribunales Orales Federales de Comodoro Py está incompleta: sobre 24 cargos de magistrados titulares, siete se encuentran desocupados. Únicamente los tribunales número 1, 3, 7 y 8 tienen tres jueces en sus plantas.

La situación más compleja se da en el Tribunal Oral Federal 6, el cual no posee ningún juez titular asignado y solo trabaja a través de subrogancias.

Por su parte, el TOF 2 registra una vacante, el TOF 4 presenta dos cargos sin cubrir y el TOF 5 mantiene una plaza disponible.

Cómo es el procedimiento para cubrir vacantes en la Justicia

Los interesados en ocupar las vacantes disponibles deben presentarse primero a un concurso público realizado por el Consejo de la Magistratura. Este cuerpo es el encargado de designar a los jurados, calificar los exámenes escritos, coordinar las entrevistas y confeccionar las ternas que luego son derivadas al Poder Ejecutivo Nacional.

Una vez que las opciones ingresan a la órbita del Ejecutivo, la normativa establece que el Presidente debe seleccionar a uno de los tres integrantes de la terna. Después, el pliego del candidato elegido se remite a la Cámara de Senadores para su correspondiente debate y aprobación.

Hasta el momento, la Justicia cuenta con 150 pliegos ya enviados a la Cámara Alta, mientras que conserva otras 115 ternas en etapa de evaluación interna.

En tanto, el Poder Ejecutivo retiene un remanente de 105 ternas que equivalen al 28% del total de las vacancias registradas en el sistema general.

En paralelo, el Consejo de la Magistratura mantiene bajo trámite un lote de 151 concursos públicos, cifra que representa el 41% de los puestos sin titular. En el desglose de esos expedientes, 15 se encuentran bajo análisis del plenario, 10 están en fase de ponderación de entrevistas y 34 concluyeron los pasos previos para la realización de las audiencias personales.

La reactivación de estos procesos ocurre en medio de un escenario marcado por diferencias políticas en torno a los nombramientos. El ejemplo más reciente se dio tras la aprobación en el Senado del pliego de la candidata María Verónica Michelli, resuelta sin el aval del oficialismo.

No obstante, desde el Gobierno aseguran que ocupar los puestos vacantes en los tribunales es una de sus prioridades para normalizar los tiempos de la Justicia a nivel nacional y federal.