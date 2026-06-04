Sin el pliego de Michelli, el Senado sesiona para tratar nombramientos judiciales y un acuerdo con bonistas

El Senado tendrá este jueves desde las 11 una sesión ordinaria en la que se votarán los nombramientos de 50 jueces federales aunque fue postergado el tratamiento del pliego de María Verónica Michelli, candidata a integrar el Tribunal Oral Federal N°3 de La Plata, que el Gobierno de Javier Milei quiere retirar lo que motivó una nueva división dentro de La Libertad Avanza (LLA) por la negativa de Patricia Bullrich.

En el encuentro, además, los senadores debatirán los proyectos de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y un acuerdo con bonistas por el default de 2001.

Según lo acordado en la reunión de Labor Parlamentaria, la Cámara la dará hoy ingreso formal al pedido del Ejecutivo para retirar el pliego de Michelli aunque su tratamiento quedará postergado para la próxima semana.

Asimos, LLA buscará sancionar 50 nombramientos de jueces federales sobre un total de 73 que ya cuentan con dictamen de la Comisión de Acuerdos, presidida por el libertario Juan Carlos Pagotto.

Inviolabilidad de la Propiedad Privada y acuerdo con holdouts

Otro de los ejes centrales de la jornada será el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que promueve la gestión libertaria que entre sus principales puntos, propone cambios en el sistema de expropiaciones y desalojos, elimina restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros y modifica la Ley de Manejo del Fuego, especialmente en lo referido al cambio de uso del suelo en tierras incendiadas.

Asimismo, el Senado debatirá una iniciativa que autoriza al Gobierno pagar a dos fondos buitre 171 millones de dólares por el default de 2001. La iniciativa impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo, pide que se puedan pagar los Acuerdos de Conciliación alcanzados con los tenedores de títulos públicos Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP.

El Gobierno tiene plazo hasta el 30 de junio para pagar esos acuerdos, por lo cual necesita tener aprobada esta ley antes de esa fecha. Con Bainbridge se definió un pago de 67 millones de dólares y con Attestor Value Master Fund LP de 104 millones.