Viajar en avión será más caro: el Gobierno aumentó la tasa aeroportuaria

El Gobierno de Javier Milei determinó un incremento en la Tasa de Seguridad de la Aviación en pesos, lo que impactará en el precio final de los pasajes aéreos para los tramos de cabotaje, regionales e internacionales.

La medida fue oficializada a través de la Resolución 565 del Ministerio de Seguridad Nacional publicada en el Boletín Oficial con la firma de la ministra Alejandra Monteoliva.

Se trata de una tasa destinada a financiar el servicio que presta la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Los valores no se ajustaban desde enero de 2023 y el aumento será del 565%. Entrará en vigencia con los tickets que sean emitidos desde este sábado 27 de junio.

Los nuevos valores

Con la actualización, la Tasa de Seguridad de la Aviación subió de $260 a $1.725 para vuelos de cabotaje mientras que para los destinos regionales e internacionales, el valor se mantiene en US$ 1,40. De esta forma, los pasajes de avión pasarán a tener un recargo más elevado en el precio final que pagan los pasajeros.

"Resulta necesario actualizar el valor de la tasa atento al incremento significativo de los costos operativos necesarios para la prestación del servicio público de seguridad de la aviación civil, con el fin de preservar una razonable correspondencia entre el costo del servicio público efectivamente prestado y el tributo que lo financia, manteniendo así los principios de equilibrio y proporcionalidad", justificó el Ministerio de Seguridad en la resolución.

La tasa se aplica a los pasajeros que embarquen en vuelos regulares de cabotaje, regionales e internacionales desde aeropuertos y aeródromos integrados al Sistema Nacional de Aeropuertos. Fue creada en 2006 por la ley 26.102 para financiar el servicio público de seguridad de la aviación frente a "actos de interferencia ilícita" que presta la PSA.