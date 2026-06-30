Se confirmó el aumento para jubilados y cuánto cobran en julio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los valores para las liquidaciones de julio de 2026. Con la aplicación de la fórmula de movilidad, el Gobierno consolidó el porcentaje de incremento para los beneficiarios, determinando las nuevas escalas de ingresos y el tope de cobro del bono de refuerzo.

Los haberes recibirán un ajuste directo del 2,1%, calculado con la inflación de hace dos meses. Este porcentaje modifica el piso de ingresos del sistema previsional y desplaza los límites máximos para percibir el extra.

Las autoridades confirmaron la continuidad del plus extraordinario de hasta $70.000. Este impactará de manera directa en los montos de jubilados, pensionados, titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Montos oficiales: ¿Cuánto cobra un jubilado en julio?





La estructura de cobros en las cuentas de la seguridad social quedará definida bajo un nuevo tope de $481.787,67, cifra resultante de sumar la jubilación mínima y el monto máximo del plus. De esta manera, el esquema se aplicará bajo las siguientes condiciones:

Haberes mínimos : los titulares ubicados en la escala inicial percibirán un haber básico de $411.787,67 . Al sumarse los $70.000 completos del bono, el monto total será de $481.787,67 .

Haberes intermedios : quienes registren un ingreso por encima de la mínima, pero inferior al "techo" , tendrán asignado un adicional variable. El monto del plus será el equivalente a la suma necesaria para alcanzar los $481.787,67 . Por ejemplo, un beneficiario con una base de $440.000 recibirá un extra de $41.787,67 .

Límite de exclusión: aquellos jubilados que con su haber mensualizado superen los $481.787,67 no percibirán este concepto complementario.

Jubilados con aumento en julio: ¿Cuánto cobran?

Cronograma de pagos de la ANSES para julio





Los desembolsos automatizados unificarán el pago del haber mensual ajustado junto al proporcional del refuerzo económico.

Para los jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo, las jornadas de cobro se habilitarán de acuerdo con la terminación del número de DNI: