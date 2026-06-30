Cambia el bono para jubilados de la mínima a partir de julio

El esquema de cobros para los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) registra una transformación importante a partir de las liquidaciones de julio de 2026.

La entrada en vigencia de un nuevo incremento por movilidad obliga a reconfigurar el universo de beneficiarios que tendrá acceso al bono de refuerzo económico y modifica las cifras finales que se acreditarán.

A través de la actualización basada en el índice de inflación, se estableció un aumento del 2,1% para todos los haberes del sistema.

Este ajuste desplaza el tope que utiliza el organismo para calcular quiénes pueden percibir el extra y quiénes quedan excluidos del beneficio.

A pesar de los cambios en las escalas, el Gobierno confirmó la continuidad del refuerzo de hasta $70.000. La asistencia está destinada a equiparar los ingresos de los jubilados de la mínima, pensionados, titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

¿Cómo cambia el bono y cuál es el nuevo tope de la ANSES?





El mecanismo de acreditación del beneficio seguirá funcionando mediante un sistema variable de topes, pero con un límite máximo que se desplaza hasta los $481.787,67. Esta cifra surge de unificar el nuevo piso salarial con el monto del extra:

Haberes mínimos : aquellos titulares que pasen a percibir el nuevo piso básico de $411.787,67 cobrarán los $70.000 en su totalidad. De este modo, el ingreso final será de $481.787,67 .

Haberes intermedios : quienes registren un ingreso que supere la mínima pero se encuentre por debajo del nuevo límite, tendrán asignado un monto variable. El plus será el equivalente a la suma de dinero necesaria para alcanzar el "techo" de $481.787,67 . Por ejemplo, un jubilado con una remuneración de $440.000 recibirá un extra de $41.787,67 .

Exclusión: los beneficiarios que con su liquidación base queden por encima de los $481.787,67 ya no obtendrán este concepto complementario.

Jubilados: en julio, cambia el bono.

Calendario de pagos confirmado para julio





Los desembolsos unificados, que integran el haber mensual reajustado y el proporcional del refuerzo, se iniciarán a partir de la primera semana del mes de forma automatizada.

Las jornadas de cobro para los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo se distribuyen según la terminación del número de DNI, contemplando la interrupción de la actividad bancaria: