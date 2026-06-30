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Martes, 30 de junio de 2026

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Anuncian otro bono para jubilados en julio: así queda el haber mínimo de Anses

El Gobierno Nacional oficializó la medida a través de un decreto y confirmó quiénes cobrarán el monto completo y quiénes recibirán un complemento menor.

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Los jubilados y pensionados de Anses ya tienen confirmación oficial: durante julio volverán a cobrar un refuerzo extra junto a sus haberes. La medida llega de la mano de un nuevo decreto y traerá cambios tanto para quienes perciben la mínima como para los que están por encima de ese piso. El monto final que terminarán cobrando sorprende a varios beneficiarios.

Cuánto cobrarán los jubilados en julio

El Gobierno Nacional confirmó el pago de un nuevo bono extraordinario para jubilados y pensionados durante julio de 2026. La medida fue oficializada mediante el Decreto 532/2026, publicado en el Boletín Oficial, y alcanzará a los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Anuncian otro bono para jubilados en julio: así queda el haber mínimo de Anses

La asistencia adicional se abonaría junto con los haberes del mes y se complementaría con el aumento previsto por la fórmula de movilidad, que también impactaría en otras prestaciones sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE).

Con la actualización de los haberes y el pago del refuerzo extraordinario, los jubilados que perciben la mínima cobrarían un total de $481.787,67 durante julio. El haber mínimo previsional se ubicaría en $411.787,67, mientras que el bono continuaría siendo de $70.000 para quienes cobran los ingresos más bajos del sistema. La actualización también alcanzaría a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), las Pensiones No Contributivas (PNC) y el resto de las prestaciones previsionales administradas por Anses.

Quiénes cobran el bono completo y cuándo se paga según el DNI

Según establece el decreto, recibirían el bono completo de $70.000 los jubilados y pensionados cuyos ingresos sean equivalentes al haber mínimo. El beneficio alcanzaría a jubilados y pensionados de Anses, titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y beneficiarios de Pensiones No Contributivas por vejez, invalidez y madres de siete hijos o más.

Anuncian otro bono para jubilados en julio: así queda el haber mínimo de Anses

Para los beneficiarios cuyos haberes sean superiores a la jubilación mínima, el refuerzo sería proporcional. En esos casos, el monto del bono se reduciría de manera gradual hasta completar un ingreso total de $481.787. De esta manera, quienes perciban un haber cercano a ese valor recibirían un complemento menor, mientras que aquellos que lo superen no accederían al beneficio.

El cronograma de pagos para julio, según la terminación del DNI, quedaría así:

  • DNI terminados en 0: 8 de julio
  • DNI terminados en 1: 10 de julio
  • DNI terminados en 2: 13 de julio
  • DNI terminados en 3: 14 de julio
  • DNI terminados en 4: 15 de julio
  • DNI terminados en 5: 16 de julio
  • DNI terminados en 6: 17 de julio
  • DNI terminados en 7: 20 de julio
  • DNI terminados en 8: 21 de julio
  • DNI terminados en 9: 22 de julio
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