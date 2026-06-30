Aumento SUAF de ANSES: ¿Cuánto se cobra por hijo en julio de 2026 según los ingresos?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó las nuevas escalas del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) que regirán a partir de julio de 2026.

Tras la aplicación del incremento del 2,15% (basado en el IPC de mayo), los montos se actualizaron para trabajadores registrados, monotributistas y jubilados.

A diferencia de otros beneficios, el total a cobrar por el sistema SUAF se determina directamente según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF). Mirá cómo quedaron los topes y las cifras definitivas para este mes.

Tabla de montos SUAF por hijo: julio 2026





A partir de este mes, el dinero que deposita la ANSES por cada hijo se calcula bajo cuatro tramos bien diferenciados. Quienes se encuentren en el escalón más bajo, con ingresos familiares que no superen los $1.122.074, percibirán el monto máximo de $74.032,19 por hijo.

Para el segundo rango de ingresos, que va desde los $1.122.074,01 hasta los $1.645.630, el valor de la asignación pasa a ser de $49.939,09. Por su parte, los hogares que registren ingresos mensuales entre $1.645.630,01 y $1.899.934 pasarán a cobrar $30.205,76 por cada menor a cargo.

Finalmente, para el tramo más alto del sistema, que abarca desde los $1.899.934,01 hasta el tope máximo de $5.941.936, el beneficio neto será de $15.585,03 por hijo.

Recordá que para percibir la asignación se deben respetar tanto los topes colectivos como los individuales de cada integrante del grupo familiar.

SUAF de ANSES: ¿Cuánto se cobra por hijo en julio?

Asignación por Hijo con Discapacidad





Para las familias que cuentan con hijos con discapacidad, la ANSES mantiene un esquema de montos diferenciales más elevados, organizados en tres franjas de ingresos:

Ingresos hasta $1.122.074: cobran $241.040,29.

Ingresos entre $1.122.074,01 y $1.645.630: cobran $170.521,04.

Ingresos desde $1.645.630,01 en adelante: cobran $107.620,13.

Prenatal, Maternidad y Asignaciones de Pago Único





Las categorías de Prenatal y Maternidad replican exactamente la misma escala que la asignación por hijo tradicional (desde los $74.032,19 para el primer tramo hasta los $15.585,03 para el tope más alto).

Por otra parte, los montos fijos para eventos familiares especiales (Asignaciones de Pago Único) pasaron a tener los siguientes valores en julio, siempre y cuando el IGF no supere el límite máximo de $5.941.936: