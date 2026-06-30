Menú
Seguinos
en vivo
Martes, 30 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
En vivo
COBERTURA

Javier Milei le toma juramento a al nuevo Jefe de Gabinete, Diego Santilli

ATENCIÓN

Aumento SUAF de ANSES: ¿Cuánto se cobra por hijo en julio de 2026 según los ingresos?

Con el nuevo piso salarial fijado por inflación, mirá cómo quedaron los cuatro tramos de las asignaciones por hijo, cuánto cobran las familias con hijos con discapacidad y los nuevos montos de los pagos únicos para julio de 2026.

Lucía Reppin
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó las nuevas escalas del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) que regirán a partir de julio de 2026.

Tras la aplicación del incremento del 2,15% (basado en el IPC de mayo), los montos se actualizaron para trabajadores registrados, monotributistas y jubilados.

A diferencia de otros beneficios, el total a cobrar por el sistema SUAF se determina directamente según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF). Mirá cómo quedaron los topes y las cifras definitivas para este mes.

Tabla de montos SUAF por hijo: julio 2026

A partir de este mes, el dinero que deposita la ANSES por cada hijo se calcula bajo cuatro tramos bien diferenciados. Quienes se encuentren en el escalón más bajo, con ingresos familiares que no superen los $1.122.074, percibirán el monto máximo de $74.032,19 por hijo.

Para el segundo rango de ingresos, que va desde los $1.122.074,01 hasta los $1.645.630, el valor de la asignación pasa a ser de $49.939,09. Por su parte, los hogares que registren ingresos mensuales entre $1.645.630,01 y $1.899.934 pasarán a cobrar $30.205,76 por cada menor a cargo.

Finalmente, para el tramo más alto del sistema, que abarca desde los $1.899.934,01 hasta el tope máximo de $5.941.936, el beneficio neto será de $15.585,03 por hijo.

Recordá que para percibir la asignación se deben respetar tanto los topes colectivos como los individuales de cada integrante del grupo familiar.

A diferencia de otros beneficios, el total a cobrar por el sistema SUAF se determina directamente según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF). Mirá cómo quedaron los topes y las cifras definitivas para este mes. Tabla de montos SUAF por hijo: julio 2026A partir de este mes, el dinero que deposita la ANSES por cada hijo se calcula bajo cuatro tramos bien diferenciados. Quienes se encuentren en el escalón más bajo, con ingresos familiares que no superen los $1.122.074, percibirán el monto máximo de $74.032,19 por hijo.googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});Para el segundo rango de ingresos, que va desde los $1.122.074,01 hasta los $1.645.630, el valor de la asignación pasa a ser de $49.939,09. Por su parte, los hogares que registren ingresos mensuales entre $1.645.630,01 y $1.899.934 pasarán a cobrar $30.205,76 por cada menor a cargo.Finalmente, para el tramo más alto del sistema, que abarca desde los $1.899.934,01 hasta el tope máximo de $5.941.936, el beneficio neto será de $15.585,03 por hijo.Recordá que para percibir la asignación se deben respetar tanto los topes colectivos como los individuales de cada integrante del grupo familiar.SUAF de ANSES: ¿Cuánto se cobra por hijo en julio?
SUAF de ANSES: ¿Cuánto se cobra por hijo en julio?

Asignación por Hijo con Discapacidad

Para las familias que cuentan con hijos con discapacidad, la ANSES mantiene un esquema de montos diferenciales más elevados, organizados en tres franjas de ingresos:

  • Ingresos hasta $1.122.074: cobran $241.040,29.

  • Ingresos entre $1.122.074,01 y $1.645.630: cobran $170.521,04.

  • Ingresos desde $1.645.630,01 en adelante: cobran $107.620,13.

Prenatal, Maternidad y Asignaciones de Pago Único

Las categorías de Prenatal y Maternidad replican exactamente la misma escala que la asignación por hijo tradicional (desde los $74.032,19 para el primer tramo hasta los $15.585,03 para el tope más alto).

Por otra parte, los montos fijos para eventos familiares especiales (Asignaciones de Pago Único) pasaron a tener los siguientes valores en julio, siempre y cuando el IGF no supere el límite máximo de $5.941.936:

  • Adopción: $515.929,01.

  • Matrimonio: $129.208,51.

  • Nacimiento: $86.294,28.

  • Cónyuge: $17.963,08.

Esta nota habla de:
1
Quién se va de "Gran Hermano: Generación Dorada" este lunes 29 de junio, según las encuestas
FARÁNDULA

Quién se va de "Gran Hermano: Generación Dorada" este lunes 29 de junio, según las encuestas

2
Se supo cómo se enteró Federica Pais de la muerte de su hermana Ernestina: "Estaba preparándose..."
IMPACTANTE

Se supo cómo se enteró Federica Pais de la muerte de su hermana Ernestina: "Estaba preparándose..."

3
Polémicas declaraciones de Marcela Tauro sobre los abusos intrafamiliares: "No hay que perdonar, hay que honrar..."
FARÁNDULA

Polémicas declaraciones de Marcela Tauro sobre los abusos intrafamiliares: "No hay que perdonar, hay que honrar..."

4
La muerte de Ernestina Pais: revelan un emotivo detalle del momento en que fue hallada tras el accidente
FARÁNDULA

La muerte de Ernestina Pais: revelan un emotivo detalle del momento en que fue hallada tras el accidente

5
Manu Urcera reveló qué lo enamoró de Nicole Neumann y descolocó a todos: "Te levantás a la mañana y..."
FARÁNDULA

Manu Urcera reveló qué lo enamoró de Nicole Neumann y descolocó a todos: "Te levantás a la mañana y..."

Últimas noticias de Aumento