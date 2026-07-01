ANSES adelantó el pago para un grupo de jubilados: ¿Quiénes cobran antes en julio?
El organismo oficializó el calendario de pagos para julio y confirmó cambios para algunos jubilados que verán adelantados sus cobros del mes.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el calendario de pagos correspondiente a julio, con modificaciones que impactarán en las fechas de cobro de jubilados y pensionados en todo el país.
Estos cambios responden a la presencia del feriado por el Día de la Independencia, el próximo 9 de julio, que alterará el cronograma habitual en los primeros días del mes.
En ese sentido, ANSES decidió unificar algunas fechas de cobro, lo que implica que ciertos beneficiarios percibirán sus haberes de forma anticipada.
Cómo queda el calendario de pagos de julio
Debido a que el feriado del 9 de julio cae jueves y el viernes 10 se considera día no laborable, durante ambas jornadas no habrá actividad bancaria y las oficinas de ANSES permanecerán cerradas.
Por este motivo, el cronograma comenzará el miércoles 8 de julio, con una particularidad: ese día cobrarán en conjunto los jubilados y pensionados cuyos DNI finalizan en 0 y 1.
El esquema completo quedó definido de la siguiente manera:
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio
- DNI terminados en 2: 13 de julio
- DNI terminados en 3: 14 de julio
- DNI terminados en 4: 15 de julio
- DNI terminados en 5: 16 de julio
- DNI terminados en 6: 17 de julio
- DNI terminados en 7: 20 de julio
- DNI terminados en 8: 21 de julio
- DNI terminados en 9: 22 de julio
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio
- DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio
¿Cuánto cobrarán en julio los jubilados y pensionados?
- Jubilación mínima: $481.989,32 ($411.989,32 del haber actualizado más $70.000 del bono adicional)
- Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $399.591,45 ($339.591,45 del haber actualizado más el $70.000 del bono adicional)
- Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $358.392,52 ($288.392,52 del haber actualizado más $70.000 del bono adicional)
- Pensión para Madres de 7 hijos: $481.989,32 ($411.989,32 del haber actualizado más los $70.000 del bono adicional)
- Jubilación máxima: $2.772.298,06, no corresponde el bono.