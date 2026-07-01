ANSES adelantó el pago para un grupo de jubilados: ¿Quiénes cobran antes en julio?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el calendario de pagos correspondiente a julio, con modificaciones que impactarán en las fechas de cobro de jubilados y pensionados en todo el país.

Estos cambios responden a la presencia del feriado por el Día de la Independencia, el próximo 9 de julio, que alterará el cronograma habitual en los primeros días del mes.

En ese sentido, ANSES decidió unificar algunas fechas de cobro, lo que implica que ciertos beneficiarios percibirán sus haberes de forma anticipada.

Cómo queda el calendario de pagos de julio

Debido a que el feriado del 9 de julio cae jueves y el viernes 10 se considera día no laborable, durante ambas jornadas no habrá actividad bancaria y las oficinas de ANSES permanecerán cerradas.

Por este motivo, el cronograma comenzará el miércoles 8 de julio, con una particularidad: ese día cobrarán en conjunto los jubilados y pensionados cuyos DNI finalizan en 0 y 1.

El esquema completo quedó definido de la siguiente manera:

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio

DNI terminados en 2: 13 de julio

DNI terminados en 3: 14 de julio

DNI terminados en 4: 15 de julio

DNI terminados en 5: 16 de julio

DNI terminados en 6: 17 de julio

DNI terminados en 7: 20 de julio

DNI terminados en 8: 21 de julio

DNI terminados en 9: 22 de julio





Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio

DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio

DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio





Desde el miércoles 8 de julio, los jubilados y pensionados cobrarán sus haberes con un incremento del 2,15%.

¿Cuánto cobrarán en julio los jubilados y pensionados?