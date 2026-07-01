Cambió el cronograma de pagos y se retrasan los cobros de julio: ¿A quiénes afecta?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya tiene definido el esquema de pagos correspondiente a julio, aunque adelantó que el cronograma presentará modificaciones que implican algunos retrasos en las fechas de cobro para jubilados y pensionados.

El organismo explicó que estos cambios responden a la presencia del feriado nacional por el Día de la Independencia, que se celebra el 9 de julio, y al día no laborable del 10, lo que generará una interrupción en la actividad bancaria y obligará a reprogramar los depósitos.

ANSES: Cómo queda el calendario de pagos de julio

En esta oportunidad, el esquema presenta modificaciones debido al feriado por el Día de la Independencia y al día no laborable del 10 de julio. Por este motivo, los pagos previstos para el jueves 9 y viernes 10 no se realizarán.

El calendario comenzará el miércoles 8 de julio y se interrumpirá durante el feriado, retomándose el lunes 13. A partir de allí, continuará de manera habitual según la terminación del DNI.

El cronograma completo quedó establecido de la siguiente manera:

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

Miércoles 8 de julio: DNI terminados en 0 y 1





Jueves 9 de julio: Feriado nacional por el Día de la Independencia

Viernes 10 de julio: Día no laborable, sin actividad bancaria y administrativa

Lunes 13 de julio: DNI terminados en 2

Martes 14 de julio: DNI terminados en 3

Miércoles 15 de julio: DNI terminados en 4

Jueves 16 de julio: DNI terminados en 5

Viernes 17 de julio: DNI terminados en 6

Lunes 20 de julio: DNI terminados en 7

Martes 21 de julio: DNI terminados en 8

Miércoles 22 de julio: DNI terminados en 9





Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

Jueves 23 de julio: DNI terminados en 0 y 1

Viernes 24 de julio: DNI terminados en 2 y 3

Lunes 27 de julio: DNI terminados en 4 y 5

Martes 28 de julio: DNI terminados en 6 y 7

Miércoles 29 de julio: DNI terminados en 8 y 9





El calendario de julio presenta modificaciones por el feriado del Día de la Independencia y el dia no laborable del viernes 10.

¿Cómo quedan las jubilaciones mínimas y máximas en julio?

Con el aumento confirmado del 2,15%, los haberes mínimos alcanzarán los $411.989,33. A este monto se le suma el bono extraordinario de $70.000, lo que lleva el total a cobrar a $481.989,33 para quienes perciben la jubilación mínima.

Por su parte, las jubilaciones máximas ascenderán a $2.772.298,06, de acuerdo con la actualización vigente.