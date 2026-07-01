Cambió el cronograma de pagos y se retrasan los cobros de julio: ¿A quiénes afecta?
El organismo confirmó cambios para el cronograma de pagos de julio. Los detalles.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya tiene definido el esquema de pagos correspondiente a julio, aunque adelantó que el cronograma presentará modificaciones que implican algunos retrasos en las fechas de cobro para jubilados y pensionados.
El organismo explicó que estos cambios responden a la presencia del feriado nacional por el Día de la Independencia, que se celebra el 9 de julio, y al día no laborable del 10, lo que generará una interrupción en la actividad bancaria y obligará a reprogramar los depósitos.
ANSES: Cómo queda el calendario de pagos de julio
En esta oportunidad, el esquema presenta modificaciones debido al feriado por el Día de la Independencia y al día no laborable del 10 de julio. Por este motivo, los pagos previstos para el jueves 9 y viernes 10 no se realizarán.
El calendario comenzará el miércoles 8 de julio y se interrumpirá durante el feriado, retomándose el lunes 13. A partir de allí, continuará de manera habitual según la terminación del DNI.
El cronograma completo quedó establecido de la siguiente manera:
Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo
- Miércoles 8 de julio: DNI terminados en 0 y 1
Jueves 9 de julio: Feriado nacional por el Día de la Independencia
Viernes 10 de julio: Día no laborable, sin actividad bancaria y administrativa
- Lunes 13 de julio: DNI terminados en 2
- Martes 14 de julio: DNI terminados en 3
- Miércoles 15 de julio: DNI terminados en 4
- Jueves 16 de julio: DNI terminados en 5
- Viernes 17 de julio: DNI terminados en 6
- Lunes 20 de julio: DNI terminados en 7
- Martes 21 de julio: DNI terminados en 8
- Miércoles 22 de julio: DNI terminados en 9
Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo
- Jueves 23 de julio: DNI terminados en 0 y 1
- Viernes 24 de julio: DNI terminados en 2 y 3
- Lunes 27 de julio: DNI terminados en 4 y 5
- Martes 28 de julio: DNI terminados en 6 y 7
- Miércoles 29 de julio: DNI terminados en 8 y 9
¿Cómo quedan las jubilaciones mínimas y máximas en julio?
Con el aumento confirmado del 2,15%, los haberes mínimos alcanzarán los $411.989,33. A este monto se le suma el bono extraordinario de $70.000, lo que lleva el total a cobrar a $481.989,33 para quienes perciben la jubilación mínima.
Por su parte, las jubilaciones máximas ascenderán a $2.772.298,06, de acuerdo con la actualización vigente.