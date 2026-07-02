Una mujer resultó herida tras el incendio de una vivienda en Quilmes Este

Una mujer de 28 años sufrió quemaduras y debió ser trasladada al Hospital Iriarte luego de que se desatara un incendio en una vivienda ubicada sobre la calle Cevallos, entre Saavedra y Alberdi, en Quilmes Este.

El siniestro se produjo en una habitación de una vivienda, donde, por causas que se investigan, el fuego afectó un mueble con ropa. La rápida intervención de los equipos de emergencia permitió controlar las llamas y evitar que el incendio se propagara al resto de la vivienda.

Como consecuencia del hecho, Romina Zapata, de 28 años, sufrió quemaduras y fue asistida en el lugar por personal del SAME, que posteriormente la trasladó al hospital local. Según se informó, la mujer se encontraba consciente al momento de ser derivada.