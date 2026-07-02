La historia vuelve a cobrar vida en Bernal: recrearán las Invasiones Inglesas en la Casona Santa Coloma

La histórica Casona Santa Coloma, en Bernal, volverá a convertirse en escenario de uno de los capítulos más importantes de la historia argentina. Este domingo 5 de julio se realizará una nueva edición de "Viví la Historia en Santa Coloma", una jornada que tendrá como principal atractivo la recreación de la Segunda Invasión Inglesa, con la participación de agrupaciones especializadas en reconstrucciones históricas.

La actividad, organizada por la Parroquia María Auxiliadora y la Comisión Amigos de Santa Coloma, fue declarada de Interés Municipal por el Honorable Concejo Deliberante de Quilmes y busca acercar a vecinos y visitantes a un episodio clave ocurrido hace más de dos siglos.

Las puertas del predio, ubicado en la intersección de las calles Roca y La Paz de Bernal, se abrirán a las 12.30. La jornada comenzará con la presentación de la Banda del Batallón 6 de Exploradores de Don Bosco y continuará con distintos espectáculos musicales y de danzas tradicionales, además de un buffet con parrilla para quienes concurran al evento. En caso de lluvia, la actividad será suspendida.

Entre las propuestas artísticas se destacan la actuación del Conjunto Pelayo de Manolo del Campo, del Centro Asturiano de Buenos Aires, que interpretará música tradicional con gaitas, además de las presentaciones de Mirta y Juan Carlos, integrantes de la agrupación nativa "Fogón y Huella: El Pehual", y del conjunto de danzas criollas "Revolución Gaucha".

El momento central de la jornada será la recreación histórica de la Segunda Invasión Inglesa, con la participación del Tercio de Cántabros Montañeses, los Buenos Aires Royal Marines, la Guardia Escocesa de Buenos Aires y los Corsarios del Plata, quienes representarán los movimientos de tropas y los combates que marcaron el avance británico sobre Buenos Aires en 1807.

La elección del escenario no es casual. Construida en 1805 por Juan Antonio de Santa Coloma como residencia de verano, la Casona Santa Coloma es el edificio más antiguo que permanece en pie en toda la zona sur del conurbano bonaerense. Durante la noche del 1 al 2 de julio de 1807, la vanguardia del ejército británico se alojó en el lugar mientras avanzaba hacia Buenos Aires, convirtiéndolo en un sitio clave dentro de la historia de las Invasiones Inglesas.

En 1906, la propiedad fue donada por Gerónima Lezica de Crámer, nieta de su fundador, a las Hermanas de María Auxiliadora. Actualmente pertenece al Obispado de Quilmes y es preservada por la parroquia local.

Declarada Monumento Histórico Nacional en 1945 y reconocida también por organismos provinciales y municipales, la Casona Santa Coloma constituye uno de los principales patrimonios históricos y arquitectónicos de Quilmes. Desde 2015, la Comisión Amigos de Santa Coloma trabaja en la investigación, preservación y difusión de este legado a través de actividades culturales, visitas guiadas y recreaciones históricas como la que tendrá lugar este fin de semana.