Golpe comando para llevarse fernet, vinos y cigarrillos: dos detenidos tras un allanamiento

Dos hombres fueron detenidos en Avellaneda, acusados de haber cometido un robo a mano armada en un comercio ubicado en la esquina de Montevideo y calle 169, en Bernal Oeste.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró el vehículo utilizado en el hecho y una pistola calibre 9 milímetros que registraba un pedido de secuestro activo desde 2009.

La investigación comenzó luego de que efectivos policiales tomaran conocimiento de un robo cometido por dos delincuentes armados, quienes sustrajeron mercadería del comercio (fernet, vinos y cigarrillos) y escaparon a bordo de un Peugeot 206.

A partir del relevamiento de cámaras de seguridad municipales y privadas, los investigadores lograron identificar el vehículo utilizado en la fuga y establecer su dominio. Si bien el rodado no registraba impedimentos legales, se determinó que estaba radicado en la localidad de Avellaneda.

Con esa información, el personal realizó tareas de inteligencia en las inmediaciones del domicilio vinculado al automóvil y confirmó su presencia en una vivienda ubicada sobre la calle Juan B. Justo al 900, en Avellaneda.

Con intervención de la UFI N° 2 del Departamento Judicial de Quilmes, se dispuso un allanamiento de urgencia en el inmueble. Durante el procedimiento fueron aprehendidos Eduardo Daniel Martínez, de 43 años, y Omar Federico Caprin, de 41.

En el lugar también fue hallado el Peugeot 206 presuntamente utilizado para concretar la fuga tras el asalto. Además, durante la requisa los efectivos secuestraron una pistola marca Browning calibre 9 milímetros, con un cargador colocado que contenía ocho municiones intactas, otro cargador adicional con cuatro proyectiles del mismo calibre y distintas evidencias de interés para la investigación.

Al verificar el arma mediante los sistemas policiales, se constató que poseía un pedido de secuestro activo desde el 26 de agosto de 2009, solicitado por la Comisaría Tigre 4ª en el marco de una causa por robo con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción de Benavídez.

Los dos detenidos quedaron a disposición de la UFI N° 2 del Departamento Judicial de Quilmes, que continuará con la investigación para determinar su responsabilidad en el hecho.